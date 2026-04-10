華人醫療服務部心臟專科網絡醫療講座成功舉辦

“運動和飲食看起來不起眼，但你是否知道大多數人都運動得不夠，也吃的不對?”

“不是貴的血壓計好，而是選合適的袖帶血壓計並在正確的時間和動作下才能更準確地量血壓。”

“並不是上年紀了，血壓指標就可以高一些，正常值仍舊是理想的健康標準。”

這些和心臟病及高血壓聯係緊密的問題以往你可能並未深思，在華人醫療服務部（Chinese Medical Program）3月18日晚為華人社區舉辦的心臟專科網絡講座中這些都得到了詳細的解答。羅格斯大學醫學院心臟病及高血壓專業助理教授，羅伯屋強生大學醫院心臟專科醫生張克安醫生（Andrew Chang, MD）詳盡深入的介紹了如何控制高血壓，從而減少心臟病的發生。羅格斯大學醫學院環球醫療副院長林偉如醫生（Karen WeiRu Lin, MD, MS），也是家庭醫學及社區健康系教授為大家做實時翻譯並從家庭醫生角度提供了相關的建議。雖然當天因爲技術原因推遲了一點開始，但最高在綫參加講座的聽衆仍舊有94位，並且在問答環節踴躍提問。

張克安醫生在講座中不僅針對上述問題和內容做出了解答，也指出心臟病是死亡的頭號殺手，而高血壓是造成心臟病最重要的原因，若能消除高血壓，22%的心臟病可以被控制，患高血壓的人非常多，但意識到並接受治療的人非常少。被稱爲無聲殺手的心臟病雖然有很多不可控因素，但令人欣慰的是有很多相關的因素是可以控制的。張醫生介紹了血壓究竟是什麽，又應該在一個什麽樣相對值內才算正常的，而一個合適的袖帶血壓儀也是能在家裏正確量血壓的必要條件，由於血壓是動態變化的，所以一天多次測量會有幫助，另外測量時保持正確的姿勢雙腿不交曡，不在劇烈運動之後測量等等都會影響血壓的變化。鼓勵大家控制每日鈉鹽的攝入量，建議高血壓患者每日鈉鹽攝入量不超過1500毫克，幫助指導患者閱讀食品標籤，減少高鈉食物如醬油、罐頭、加工食品等的攝入。鼓勵患者增加鉀的攝入，以幫助降低血壓，並介紹了可以阻止高血壓的飲食方法DASH，增加水果蔬菜，降低脂肪的攝入等。

此外在日常生活中，強調生活方式改變，比如低鹽飲食、適量運動、控制體重、限制酒精等對控制高血壓非常重要，並定期回訪患者的生活方式改善和血壓控制情況。 其中張醫生強調整體來看各個年齡段的人運動感都是不夠的，需要建立運動的目標，並積纍運動的總量對您的心臟和血壓都是有好處的。重視在亞洲人中的隱形肥胖，在身體質量指數（BMI）上來看亞洲人雖然過重及肥胖等較少，但內臟脂肪相對要高，同樣體重所以在飲食和運動上都要引起重視。

除了張醫生帶來的精彩心臟及血壓方面的講座外，Rutgers 心血管與壓力調查研究項目的負責人蔣燕萍還介紹了亞裔心血管和壓力研究方面的研究項目，希望在推動這項調查的同時讓大家更好的管理血壓和血糖。華人醫療服務部的團隊不僅由李安琪介紹了為華人社區提供的一站式醫療服務，還介紹了RWJBH醫療系統和華人醫療服務最近一起推出的一項為亞裔非吸煙女性提供的低劑量電腦斷層掃描篩檢，非常有益於提早發現和治療肺癌。

講座或相關項目的具體內容可以聯係華人醫療服務部732-923-5057，或上網參看此次講座的視頻獲知更多相關細節，以下鏈接也包括華人醫療部以往做過的十幾個醫療講座視頻：rwjbh.org/rwjuhcommunityoutreach