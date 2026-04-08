費城福建同鄉聯合會成立26週年慶典暨第13屆新屆職員就職典禮

潘焱、周凱良與兩會職員合影，前排右4-6為盧代仁、鄭麟、潘焱，右9-11為盧統雲、王建明、陳姿，右2為林錦水。

春回大地，萬象更新。3月30日晚，費城福建同鄉聯合會（下簡稱「聯合會」）與賓州中國和平統一促進會（下簡稱「和統會」），在華達大酒樓舉辦成立26週年慶典暨第13屆新屆職員就職典禮。中國駐紐約總領館領僑處主任潘焱、領事周凱良應邀出席，費城各界僑領、華人華僑代表及美國當地政要等近600多人歡聚一堂，共慶新春佳節，見證新老班子交接，就職典禮標誌著聯合會的會務發展翻開了嶄新的一頁。

慶典在雄壯激昂的中美兩國國歌聲中拉開帷幕 ，傳統的醒獅採青表演及鑼鼓隊入場，為現場增添了濃鬱的喜慶氣氛，瑞獅歡騰，鼓聲震天，歡快的節奏在空氣中回蕩，寓意著新的一年吉祥如意、會務興隆 。

聯合會主席鄭麟致歡迎詞，感謝歷屆會長和創會元老打下的堅實基礎，他深情回顧了任職期間聯合會走過的歷程，特別提到了過去幾年裡，聯合會在團結鄉親、抗擊疫情、維護僑胞權益以及支持祖（籍）國建設等方面所做的努力，並感謝全體同仁的鼎力支持 ，承諾將秉承創會宗旨，團結廣大鄉親，特別是吸納更多青年才俊加入，服務社區，為促進中美友好關係的發展、為實現中華民族的偉大復興貢獻力量 。

和統會會長王建明致辭中強調了反「獨」促統的堅定立場。他指出，台灣是中國領土不可分割的一部分，維護中國的主權和領土完整是全體中華兒女的共同願望。他呼籲僑胞們繼續發揮橋梁作用，增進中美民間交流，為維護台海和平穩定、促進中美關係健康穩定發展作出積極貢獻 。

潘焱代表紐約總領館向費城廣大僑胞拜晚年，他高度評價了聯合會及和統會在過去一年裡，在團結鄉親、服務社區、弘揚中華文化以及推動祖國和平統一大業方面所做的傑出工作，希望僑胞們繼續做中美友好的民間使者，總領館將一如既往地踐行「外交為民」宗旨，為僑胞提供優質服務 。

費城市議會議長Kenyatta Johnson、市議員Mark Squilla、Danilo Burgos，創會主席盧代仁、名譽主席陳姿、張天晨，大費城僑學界華人社團聯席會議秘書長吳日強、賓州福建商會會長陳展遠、美東深圳總商會會長梁鴻生、長樂公會會長林錦成、亞裔獅子會會長張善星、海納百川兄弟鄭修成等先後致辭，讚揚聯合會支持家鄉建設，發揮僑智、凝聚僑力，推動中美兩國經貿交流與合作，相信新一屆領導班子定能繼往開來，讓福建人的聲音在費城更有影響力，讓中華文化在這片土地上更加熠熠生輝。

第一常務副會長林錦水宣讀了福州市長樂區僑辦海外聯誼會賀電，陳德勛宣讀了福州市長樂區歸僑會賀電。議長盧統雲致答謝辭，感謝嘉賓們的蒞臨，丙午馬年是充滿力量與速度的一年，正如福建人奮鬥進取的性格，認準了路，就一往無前。展望未來，信心百倍，在新一屆領導團隊的帶領下，定會開啟更加美好的未來。

與此同時，聯合會向傑出貢獻的會員頒發了「熱心公益獎」，並向新屆職員頒發了聘書。文藝演出精彩不斷，來自費城各界文藝愛好者們獻上了精彩紛呈的節目，喜慶的歌舞贏得了陣陣掌聲 。現場還穿插了豐富的抽獎環節，獎品琳琅滿目，將晚會的歡樂氣氛一次次推向高潮。

此次聯歡晚會不僅是一場鄉情濃濃的團聚，更展現了費城僑社團結協作、奮發向上的精神風貌。新一屆職員們表示，將以更加飽滿的熱情投入會務工作，攜手共創美好未來。