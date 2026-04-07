天普大學旁公寓頻法拍 學生租客憂無處住

位於費城的天普大學，約有三萬名學生。(天普大學官方臉書)

賓州 費城的天普 大學(Temple University)附近最近出現公寓法拍潮，屋主以虛高房價借房貸購屋後無力還債，北費城數十棟建築疑有房貸詐欺，學生和租客擔心沒房子住。

目前在費城普通法院進行法拍的房子包括北18街1800號街區兩棟大樓、以及威靈頓街(Willington Street)和北公園大道 (North Park Avenue)的房產，至少有11套公寓、33間臥室。

天普大學周邊法拍潮疑涉及4500萬元房產詐欺交易。一小群購屋者買學生公寓時以虛高價格借房貸，都由科威國際不動產(Coldwell Banker)房地產經紀人費伊(Patrick C. Fay)經手。

4宗法拍案法庭紀錄顯示，每案都有部分貸款 去向不明，房貸金額與賣家實收成交價有差額；借貸機構稱，4位屋主購屋後幾個月內都違約。

天普大學周邊不尋常房產交易去年底首次被揭露。由於學生入學人數連年下降，數十套曾炙手可熱的學生公寓被掛牌出售，平均45萬元，滯銷數月，而後，經紀人費伊代表一小群買家成立有限責任公司並簽約，支付價格為最初要價兩倍。這些客戶依虛高售價獲得至少70萬元房貸。

曾受聘評估一筆交易的估價師說，費伊曾施壓要求他簽署虛高的房產售價報告，他拒絕了。

天普大學周邊面臨法拍的房產擁有者包括18th Landings、Park Ave. Enterprise、Crescente Team和Willington Partners。

天普大三生卡馬喬(Tori Camacho)是受害者，她和幾個室友合租一棟出租房，住了約兩年；該房產去年4月以90.5 萬元售出，由費伊促成，房產估價55.5萬元，買家卻申請70萬元房貸。

房產售出後改由費伊收租，租金與先前租約不同。後來另有人自稱是費伊助理，負責收租，卡馬喬遇到維修問題，發電郵、打電話都聯絡不上費伊，有一次費伊終於接電話，很驚訝，之後換號碼。

儘管疑點重重，卡馬喬和室友因房租很便宜便繼續住著。不料今年2月，該房產被申請法拍。

律師事務所Kang Haggerty律師科瓦爾斯基(Kandis Kovalsky)說，借款人借房貸不久就違約，因而將費伊在天普大學地區的銷售視為可疑民事敲詐勒索案。

天普大學已向可能受影響的校外住所學生提供援助；估計至少30名學生住在費伊客戶所購房產內。