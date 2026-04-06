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貸款藏「垃圾費」13州控告OneMain公司

編譯周芳苑／綜合報導
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新澤西州檢察長辦公室(New Jersey Attorney General's Office)與另外12州檢察長組成聯盟，日前控告總部在印第安納州的個人貸款公司OneMain Financial，指控該公司收取數百萬元隱藏的「垃圾費」(junk fees)。

OneMain Financial主要業務是次級個人貸款，被控出售價格過高的貸款，並向客戶收取數億元隱性費用。

新州檢察長辦公室表示，被告在新州有26個分支機構，2021至2022年間向新州居民銷售的附加服務(add-ons)相當於2700萬元。

訴訟稱， OneMain Financial承諾提供清晰透明的貸款條款，實則在冗長繁瑣的貸款文件中隱藏眾多高額附加費。客戶現場辦理貸款時往往被催促匆忙完成交易，遠端交易時則幾乎沒有機會仔細審查資訊；即使借款人發現內含附加費，也不斷被施壓，直到他們最終仍完成貸款。

對客戶來說，這些附加服務價值有限，卻為OneMain Financial創造巨額利潤；新州客戶附加服務平均成本為826元。

新州檢察長達文波特(Jennifer Davenport)說，需要經濟援助的新州民眾尋求OneMain協助，結果反而被推銷他們不需要、負擔不起的昂貴貸款。

OneMain Financial辯稱該訴訟毫無根據，並表示消費者金融保護局(CFPB)已針對訴訟所提議題進行審查並徹底解決，又自稱完全守法，不會改變業務運營或客戶服務方式。

OneMain Financial在全美48州有1300多個據點。現參與訴訟的其他州包括賓州、紐約、科羅拉多、馬里蘭、內華達、新罕布夏、北達科他、奧克拉荷馬、南達科他、維吉尼亞、華盛頓和威斯康辛州。

賓州 貸款 新州

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