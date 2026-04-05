紀念柯克 喬州議會通過公校言論自由法

一項用來紀念保守派活動家柯克(Charlie Kirk)並保護學生政治言論自由的法案，1日獲得喬治亞州議會的最終批准。

由共和黨控制的喬州 眾議會1日以95票贊成、68票反對的投票結果通過該法案，儘管民主黨人反對該案以柯克的名字命名。

柯克是保守派學生組織「美國轉折點」(Turning Point USA)的聯合創始人。他去年在猶他谷大學(Utah Valley University)參加「美國轉捩點」活動時遇刺身亡。

參議會隨後以42：7的投票結果通過了這項法案。該案現將提交給州長坎普(Brian Kemp)，再由州長簽署施行。

來自埃爾伯頓(Elberton)的共和黨眾議員 萊弗雷特(Rob Leverett)說，這項參議會第552號法案，禁止公校以政治或意識形態內容為由拒絕學生使用學校設施進行集會。他表示，學校仍然能限制可能擾亂教學秩序或侵犯其他學生權利的行為。

該法案名為「真正的愛國主義和全民學生權利法案」(True Patriotism and Universal Student Access Act)，與「美國轉折點」的縮寫相同。

民主黨人表示，他們支持學生的言論自由，但反對柯克對同性戀、移民和非裔 的批評。來自利爾本(Lilburn)的民主黨眾議員克拉克(Jasmine Clark)說， 「令人痛心的是，我們制定這項法案的方式只對一種政治意識形態和一個特定組織表示認可。」