從土葬轉向火化 新州人下葬方式漸改變

愈來愈多的新州民眾選擇將過世親人火葬。(pexels)

新澤西州 的喪葬方式正在改變，土葬轉為火化漸成趨勢。此變化始於2020年正值新冠疫情高峰，殯儀館人滿為患，處處實施嚴格的聚眾限制，火葬數量因此首次超過土葬。

根據美國殯葬協會(National Funeral Directors Association)報告， 新州 2025年超過56%居民選擇火葬，2045年火葬率料將飆增至78.8%。全美2025年火葬率為63.4%，2045年將增至82.3%。

殯葬專業人士稱，宗教態度轉變、文化多樣化日增、以及新冠疫情持等均助長趨勢，更重要的原因是喪葬費不斷上漲。

新州殯葬協會(New Jersey State Funeral Directors Association)執行董事凱爾德(George R. Kelder)說，近年來，人們開始接受並認可火化遺體方式，火葬數量開始增加。

新州的轉變略顯落後。北美火葬協會(Cremation Association of North America)執行董事凱米斯(Barbara Kemmis)說，全美火葬數量2016年已超過土葬。

1960年代以前，天主教會反對火葬；此外，許多猶太居民因納粹大屠殺期間的火葬經歷而拒絕火葬。凱爾德說，只有新教徒和世俗人士選擇火葬，所以火葬人數向來少得多，如今情況改變，越來越多天主教徒選擇火葬。

凱爾德說，在新州，傾向火葬的印第安人口增加也推高新州火葬數量。此外，新州墓地因房地產行情而走高也助長火葬；買墓地就像買房產，墓地安葬費難消受，選擇火葬可省錢。

根據新州殯葬協會2025年調查，基本葬禮平均費介於5716元到9806元，不包括墓地費用；有些葬禮費甚至達2萬元。基本火葬服務平均收費3099元，全面套餐價達 1萬7000元。

火葬可與任何類型的儀式結合，時間安排更有彈性。此外，場地選擇也較靈活，可在俱樂部、餐廳甚至家裡舉行儀式，傳統棺材土葬就沒辦法這麼做。