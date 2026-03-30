我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

美伊快停戰？川普：伊朗已同意15點方案「多個要求」

40歲日女星滿島光宣布懷孕閃婚 另一半是「天菜男模」

從土葬轉向火化 新州人下葬方式漸改變

編譯周芳苑／綜合報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
愈來愈多的新州民眾選擇將過世親人火葬。(pexels)
愈來愈多的新州民眾選擇將過世親人火葬。(pexels)

新澤西州的喪葬方式正在改變，土葬轉為火化漸成趨勢。此變化始於2020年正值新冠疫情高峰，殯儀館人滿為患，處處實施嚴格的聚眾限制，火葬數量因此首次超過土葬。

根據美國殯葬協會(National Funeral Directors Association)報告， 新州2025年超過56%居民選擇火葬，2045年火葬率料將飆增至78.8%。全美2025年火葬率為63.4%，2045年將增至82.3%。

殯葬專業人士稱，宗教態度轉變、文化多樣化日增、以及新冠疫情持等均助長趨勢，更重要的原因是喪葬費不斷上漲。

新州殯葬協會(New Jersey State Funeral Directors Association)執行董事凱爾德(George R. Kelder)說，近年來，人們開始接受並認可火化遺體方式，火葬數量開始增加。

新州的轉變略顯落後。北美火葬協會(Cremation Association of North America)執行董事凱米斯(Barbara Kemmis)說，全美火葬數量2016年已超過土葬。

1960年代以前，天主教會反對火葬；此外，許多猶太居民因納粹大屠殺期間的火葬經歷而拒絕火葬。凱爾德說，只有新教徒和世俗人士選擇火葬，所以火葬人數向來少得多，如今情況改變，越來越多天主教徒選擇火葬。

凱爾德說，在新州，傾向火葬的印第安人口增加也推高新州火葬數量。此外，新州墓地因房地產行情而走高也助長火葬；買墓地就像買房產，墓地安葬費難消受，選擇火葬可省錢。

根據新州殯葬協會2025年調查，基本葬禮平均費介於5716元到9806元，不包括墓地費用；有些葬禮費甚至達2萬元。基本火葬服務平均收費3099元，全面套餐價達 1萬7000元。

火葬可與任何類型的儀式結合，時間安排更有彈性。此外，場地選擇也較靈活，可在俱樂部、餐廳甚至家裡舉行儀式，傳統棺材土葬就沒辦法這麼做。

新澤西州 新州

上一則

氣候訴訟受挫 馬州最高院判石油公司免責

下一則

The Kitchn：全美自來水水質 南卡、夏威夷、明州最佳

延伸閱讀

新州電費去年漲近17％ 增幅冠全美

新州電費去年漲近17％ 增幅冠全美
新州退休華醫自學法律反擊租屋罰款 22萬減至2000元

新州退休華醫自學法律反擊租屋罰款 22萬減至2000元

寬鬆規定取消…新州二級管制藥須每3個月看診 5/16上路

寬鬆規定取消…新州二級管制藥須每3個月看診 5/16上路
這些州無健保仍開罰 最高達每月4908元…棄保未必划算

這些州無健保仍開罰 最高達每月4908元…棄保未必划算

熱門新聞

最新數據顯示，保母時薪持續攀升。(pexels)

保母時薪逼近30元 養孩成本攀升 家長荷包吃不消

2026-03-25 09:36
波士頓龍蝦捲價格攀升。(特派員黃惠玲／攝影)

一份波士頓龍蝦卷賣價近50元 餐廳苦撐 顧客退卻

2026-03-26 10:24
18歲的羅耀拉大學新生高爾曼(Sheridan Gorman)遭無證客槍殺。(gofundme)

芝女大生湖邊散步突遭無證客槍殺 犯案前曾兩度被釋

2026-03-23 09:12
聯航「放鬆專用排」提供被套、枕頭。(UA官方X)

兼顧票價與舒適 聯航首創「放鬆專用排」明年啟用

2026-03-25 10:47
麻州是全美少數對無健保民眾開罰的州之一。(麻州健保官網)

這些州無健保仍開罰 最高達每月4908元…棄保未必划算

2026-03-23 14:29
梁詠琪。(特派員黃惠玲／攝影)

揭開多年短髮秘密 梁詠琪活在當下 走出熟齡焦慮

2026-03-22 15:32

超人氣

更多 >
沒有美國護照 仍可造訪這5個地方

沒有美國護照 仍可造訪這5個地方
年輕中國籍女子僅因1錯誤 慘被ICE遞解出境

年輕中國籍女子僅因1錯誤 慘被ICE遞解出境
伊朗的飛彈還能打多久？專家這樣說

伊朗的飛彈還能打多久？專家這樣說
退休最低提領金額3種方式 利弊一次看

退休最低提領金額3種方式 利弊一次看
美以爆爭執？傳范斯大聲斥責內唐亞胡 以方遭疑試圖抹黑范斯

美以爆爭執？傳范斯大聲斥責內唐亞胡 以方遭疑試圖抹黑范斯