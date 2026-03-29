費城「縫合華埠」計畫獲千萬經費 工程又復活

費城「縫合華埠」項目將在高速路上加蓋。(費城市府官網)

聯邦為彌補費城 華埠因開發快速路導致居民權益受損，推出了「縫合華埠」(The Chinatown Stitch)計畫，之前一度因川普(Donald Trump)「又大又美法案」(Big Beautiful Bill)頓失1.5億多經費，但近日出現轉折；當局日前將1000萬元公路建設資金轉入該計畫，使停滯的華埠萬安街快速路(Vine St. Expressway)加蓋暨增建綠地案復活。

德拉瓦河谷區域規畫委員會(Delaware Valley Regional Planning Commission, DVRPC)已經一致批准資金提撥，費城將可支付I-676封頂工程最終設計費。

費城交通和基礎設施辦公室政策戰略計劃主任普查爾斯基(Christopher Puchalsky)說，各郡近幾個月提出很好的問題，了解這項工程的益處，有助於解決這條快速路對社區造成的影響。

「縫合華埠」計畫2024年啟動，獲聯邦1.59億元撥款，旨在減輕高速公路和快速道路建設對社區造成的巨大損害；然而國會共和黨 去年7月強行通過「大又美」國內政策和支出法案，扼殺交通部「社區通道與公平」(Neighborhood Access and Equity)撥款計畫大部分資金。

資金喊卡前，費城已將840萬元撥款用於初步工程和設計，其餘部分被取消。

賓州交通廰(PennDOT)申請動用1000萬元聯邦資金以改善州際公路和高速公路，幫助費城完成設計工作；費城還須籌集250萬元地方資金搭配。

大又美法案不僅讓「縫合華埠」計畫遭否決，也撤銷拜登時代一項旨在減輕高速公路計畫對邊緣化社區影響的55個項目。

蒙哥馬利郡委員馬基賈(Neil Makhija)2月26日在委員會議上說，這條快速路一直嘉惠整個地區，因此，開發該道路造成社區分裂的責任也應該由整個地區共同承擔。

普查爾斯基表示，最終設計一旦完成，將做好開工準備，建設資金一到位就能立即啟動；預計耗時兩年。費城市府預計今年春季獲得聯邦環境批准。最終設計方案的準備工作可望今年夏秋季開始。