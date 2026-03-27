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新州電費去年漲近17％ 增幅冠全美

編譯周芳苑／綜合報導
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電網營運商PJM Interconnection LLC去年表示，其緊急容量費率飆漲超過800%，當地電力供應商費率也上調17%至20%。(PJM臉書)
電網營運商PJM Interconnection LLC去年表示，其緊急容量費率飆漲超過800%，當地電力供應商費率也上調17%至20%。(PJM臉書)

國會聯合經濟委員會民主黨團(Democrats on the Congressional Joint Economic Committee)最新報告顯示，新澤西州去年的平均每月電費較前年上漲16.9%，漲幅居全美50州之冠，平均每個家庭一整年電費增加260元。

根據報告，新州居民去年平均電費支出為1800元，高於前一年的1540元。放眼全美，平均電費去年較前一年上漲110元、全年每戶家庭電費增至1820元，高於前一年的1710元。

全美50州當中只有4州電費下跌，包括加州及內華達、夏威夷和亞利桑納州。

根據報告，新澤西州去年電費的年漲幅居全美50州之冠，不過，如果將華盛頓特區納入比較，該特區每一家庭全年平均電費漲幅甚至超過50州，平均用戶支付的電費漲幅高達23.5%。

新州電費節節上漲成了去年新州州長競選的焦點議題之一，當選州長薛瑞爾上任第一天便發布行政命令，凍結電價，另外還宣布新州因電價過高而進入緊急狀態。

薛瑞爾的發言人表示，這份報告顯示新州需要降低能源成本；數據印證州長薛瑞爾競選期間在新州各地聽到的心聲，也就是，高昂水電帳單正壓垮新州家庭和企業，正因如此，上任第一天便簽署第1、2號行政命令，凍結電費上漲，並宣布進入緊急狀態，以加快州內能源生產。

去年新州電費飆增的部分原因是夏季異常炎熱，6月下旬氣溫一度飆至華氏90多度。另一方面。新州電價也上漲，歸咎於PJM互聯公司(向13個州和當地電力供應商售電的電網營運商)雙重漲價。

PJM表示，其緊急容量費率飆漲超過800%，當地電力供應商費率也上調17%至20%。

聯邦議員呼籲維持PJM電價上限，以避免進一步上漲。美眾議員帕隆(Frank Pallone)表示，設定價格上限並非解決PJM所有問題的萬全之策，但延長價格上限是優先考慮民眾可負擔性的關鍵第一步，少了價格上限，將無法保護新州家庭和小企業免因電費不斷上漲所影響。

夏威夷 新州 電費

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