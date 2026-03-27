牡丹花開文化專場 新州李堡圓滿落幕
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由新澤西山東同鄉會、美東菏澤同鄉會及李堡華聯主辦的「牡丹花開·菏澤有請」美國專場文化交流活動，日前在李堡市成功舉行。活動以牡丹文化為紐帶，旨在推動中華優秀傳統文化海外傳播，促進中美人文交流，提升菏澤牡丹國際影響力。
中國駐紐約總領事館領事向裕韜、榮頂出席活動。向裕韜表示，菏澤作為牡丹之都，承載深厚文化底蘊，此類活動有助於向海外傳播中國文化、加深民眾對中國的認知與理解。
活動由李堡華聯主席侯平安主持，新澤西山東同鄉會會長、美東菏澤同鄉會執行會長張黎致辭指出，牡丹素有花中之王美譽，活動以花為媒、以文會友，讓海外人士了解中國與菏澤。出席嘉賓包括李堡市議員Paul Yoon、Ila Kasofsky，博根郡(Bergen County)郡長代表Ludi Hughes，Englewood Cliffs市議員梁智等。
文化展示環節精彩豐富，國家級非遺鳳陽花鼓傳承人肖慶紅表演鼓點鏗鏘，二胡演奏「賽馬」旋律激昂；古箏、戲曲、旗袍秀及少兒漢服展示等節目輪番上演，傳統與現代交相輝映。此外，書法創作、牡丹工筆畫、茶藝與糖畫等沉浸式文化體驗吸引嘉賓互動，讓中華文化生動呈現。
梁智表示，此次活動展示了牡丹魅力與中國傳統文化底蘊，有助促進文化理解與社區聯繫。主辦方表示，未來將繼續以文化為橋樑，開展更多高質量交流活動，推動中華文化「走出去」。
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