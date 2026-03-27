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牡丹花開文化專場 新州李堡圓滿落幕

記者劉偉／新州報導
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「牡丹花開·菏澤有請」美國專場文化交流活動，吸引許多嘉賓、民眾參與。（主辦方提供）
「牡丹花開·菏澤有請」美國專場文化交流活動，吸引許多嘉賓、民眾參與。（主辦方提供）

由新澤西山東同鄉會、美東菏澤同鄉會及李堡華聯主辦的「牡丹花開·菏澤有請」美國專場文化交流活動，日前在李堡市成功舉行。活動以牡丹文化為紐帶，旨在推動中華優秀傳統文化海外傳播，促進中美人文交流，提升菏澤牡丹國際影響力。

中國駐紐約總領事館領事向裕韜、榮頂出席活動。向裕韜表示，菏澤作為牡丹之都，承載深厚文化底蘊，此類活動有助於向海外傳播中國文化、加深民眾對中國的認知與理解。

李堡市議員Ila Kasofsky(左六至右)、 郡長代表，亞裔諮詢委員會主任 ...
李堡市議員Ila Kasofsky(左六至右)、 郡長代表，亞裔諮詢委員會主任 Ludi Hughes 、中國駐紐約總領事館僑務領事向裕韜、榮頂、新澤西山東同鄉會會長張黎、新澤西李堡華聯主席侯平安、Englewood Cliffs 市議員梁智、山東省政府駐美洲經貿代表處首席代表石啟東等。（主辦方提供）

主辦方與嘉賓共同展示菏澤副市長張鵬去年來美贈送的菏澤的工筆畫。（主辦方提供）
主辦方與嘉賓共同展示菏澤副市長張鵬去年來美贈送的菏澤的工筆畫。（主辦方提供）

活動由李堡華聯主席侯平安主持，新澤西山東同鄉會會長、美東菏澤同鄉會執行會長張黎致辭指出，牡丹素有花中之王美譽，活動以花為媒、以文會友，讓海外人士了解中國與菏澤。出席嘉賓包括李堡市議員Paul Yoon、Ila Kasofsky，博根郡(Bergen County)郡長代表Ludi Hughes，Englewood Cliffs市議員梁智等。

文化展示環節精彩豐富，國家級非遺鳳陽花鼓傳承人肖慶紅表演鼓點鏗鏘，二胡演奏「賽馬」旋律激昂；古箏、戲曲、旗袍秀及少兒漢服展示等節目輪番上演，傳統與現代交相輝映。此外，書法創作、牡丹工筆畫、茶藝與糖畫等沉浸式文化體驗吸引嘉賓互動，讓中華文化生動呈現。

梁智表示，此次活動展示了牡丹魅力與中國傳統文化底蘊，有助促進文化理解與社區聯繫。主辦方表示，未來將繼續以文化為橋樑，開展更多高質量交流活動，推動中華文化「走出去」。

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