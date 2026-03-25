我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

駁背信指控 蕭旭岑：馬英九「很多事情他忘了」

好市多這款牛排醃料美味又百搭 烤蔬菜、煮湯都適合

新州退休華醫 自學相關法律反擊租屋罰款

編譯周芳苑／綜合報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
新州華裔退休醫生盧傑森(Jason Lu，音譯)夫婦，因在住宅加建廚房並出租房間(示意圖)遭當地鎮府提告。(pexels)
新州華裔退休醫生盧傑森(Jason Lu，音譯)夫婦，因在住宅加建廚房並出租房間(示意圖)遭當地鎮府提告。(pexels)

新澤西州小鎮特克斯伯里(Tewksbury Township)一獨棟住宅屋主、華裔退休醫生盧傑森(Jason Lu，音譯)夫婦，因加建廚房並出租房間，於去年12月遭鎮府提告並開罰22萬元，全案日前經亨特頓郡高等法院法官裁決，罰款大減至2000元，但要求被告馬上永久停止出租。

盧傑森和妻子朱蘭(Lan Zhu，音譯)挨告，他們堅稱沒有做錯任何事，盧自修法律速成課程、惡補知識為自己辯護。

主審法官海勒(Patrick D. Heller)將罰款大減至2000元，並稱這對夫婦必須允許鎮府建築官員30天內查看他們的住所。

針對判決結果，盧傑森說「這算是部分勝利」，雖然罰款金額大幅調降，「但我們的權利仍受到侵犯。」

這項裁決是針對鎮府所提出的簡易判決動議做出回應。特克斯伯里鎮代表律師馬爾凱塔(Justin A. Marchetta)未出面置評。

這場糾紛始於2022年，退休醫生兼製藥公司高管盧傑森當時開始出租自宅部分房間，以支付每年2.8萬元房產稅、並填補退休後社交空白。

該房產面積達8500平方呎，共有八間臥室和五間浴室、佔地2.79英畝。

特克斯伯里鎮府2022年6月第一次對這對夫婦開罰，理由是他們在一家庭住宅區內經營多家庭住宅。

2023年12月，這對夫婦再度遭罰。鎮府新增指控指他們增設第二個廚房，該廚房不在房屋原始設計圖、且未獲許可。盧傑森稱，廚房已在房屋原始入住許可證內。

盧說他不會就此罷休，打算根據去年修訂的一項州法提出重新提出動議；所依據的法律允許老人在不違反分區法規情況下出租或租賃其獨棟住宅中一或多個房間。

盧傑森說，這場興訟經歷讓他和妻子找到人生意義；退休生活可能平淡無奇，如今他們可以做些什麼來幫助人們認識自己的權利、並盡一切努力保護。這對夫婦計畫在社群媒體上分享他們的生活和故事。

新澤西州

上一則

新型詐騙 假伊州法院通知誘騙民眾掃碼付款

下一則

喬州長坎普簽署 暫停徵收60天燃油稅助降低油價

延伸閱讀

南灣家庭已付住宿費 卻遭飯店超賣拒入住 險流落街頭

南灣家庭已付住宿費 卻遭飯店超賣拒入住 險流落街頭
南加高檔住宅區 嚴管外觀惹怨

南加高檔住宅區 嚴管外觀惹怨
華男怒告國稅局獲勝 納稅人或能以這些方式獲更多退稅

華男怒告國稅局獲勝 納稅人或能以這些方式獲更多退稅
新州女子躺上手術台才知保險不理賠 術後收12萬天價帳單

新州女子躺上手術台才知保險不理賠 術後收12萬天價帳單

熱門新聞

18歲的羅耀拉大學新生高爾曼(Sheridan Gorman)遭無證客槍殺。(gofundme)

芝女大生湖邊散步突遭無證客槍殺 犯案前曾兩度被釋

2026-03-23 09:12
伊州一名婦女日前幸運中得獎金高達5億多的兆彩頭獎。(伊州樂透局)

手抖不敢信 伊州婦線上買兆彩中頭獎5.36億

2026-03-20 09:10
麻州是全美少數對無健保民眾開罰的州之一。(麻州健保官網)

這些州無健保仍開罰 最高達每月4908元…棄保未必划算

2026-03-23 14:29
梁詠琪。(特派員黃惠玲／攝影)

揭開多年短髮秘密 梁詠琪活在當下 走出熟齡焦慮

2026-03-22 15:32
田納西州三名少女控告人工智慧公司xAI的聊天機器人Grok圖像生成功能，被用來將她們的生活照竄改為露骨裸照，造成她們焦慮恐懼。(路透)

生活照被竄改成性愛裸照 3少女幾崩潰控告馬斯克的xAI

2026-03-20 19:58
ICE探員23日一早出現在亞特蘭大機場支援安檢。(路透)

ICE探員抵達亞特蘭大機場支援安檢

2026-03-23 09:56

超人氣

更多 >
中國網紅考研名師張雪峰猝死 享年41歲

中國網紅考研名師張雪峰猝死 享年41歲
社安金改革要從最有錢退休族領取福利訂定上限做起

社安金改革要從最有錢退休族領取福利訂定上限做起
到歐洲旅遊注意 4月10日啟動入境新規定

到歐洲旅遊注意 4月10日啟動入境新規定
伊朗最高領袖點頭 伊外長與美特使通話：同意與美談判

伊朗最高領袖點頭 伊外長與美特使通話：同意與美談判
長髮飄飄華女盜他人卡 爾灣名店狂消費 結果...

長髮飄飄華女盜他人卡 爾灣名店狂消費 結果...