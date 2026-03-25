伊朗戰爭意外抑制新州房市 利率升成交減少

受到伊朗戰爭影響，新州地區房市銷售量低迷。(美聯社)

美國房地產市場通常會在美式足球年度盛事「超級盃」(Super Bowl)圓滿落幕後開始活絡，大量新房湧出、購屋者也會聞風而至，但今年情況迥異，伊朗戰爭意外抑制交易，春季房地產市場停滯不前。

新澤西州房地產業者Howard Hanna Rand Realty房仲龐蒂爾(Tyler Pontier)的營運範圍，主要在新澤西州莫里斯(Morris)、埃塞克斯(Essex)和伯根(Bergen)等郡，他說，市場比預期低迷得多，也比往年低迷多了。

美軍2月28日向伊朗發動「史詩怒火行動」(Operation Epic Fury)，打亂經濟體系。衝突爆發一周前，利率 曾跌破6%、降至約5.86%，但衝突過後，3月初利率回升至近6.4%。

人們原本預期春季利率逐步下降、驅使更多人售屋，待售屋增加將有助於房價穩定、買家有更多議價籌碼進而讓市場擺脫疫情以來賣方主導的局面。

然而情況出乎意料。房地產諮詢公司奧托集團(Otteau Group)負責人奧托(Jeffrey Otteau)說，新澤西州2026年迄今房屋銷售量比去年同期減少7%；目前銷售量已很低，繼續衰退將讓銷售量一步步見底。

疫情期間依3.5%或4%利率取得房貸的人不願售屋而被迫申請6%或7%房貸另外買房，奧托將這種現狀稱為「鎖定效應」(lock-in effect)；隨著中東局勢發展，鎖定效應短期內還將持續。

聯準會 18日以經濟前景不明朗為由宣布關鍵利率維持不變，並聲稱中東局勢發展的影響也存在不確定性。

地產經紀人龐蒂爾說，人們看不到盡頭，更謹慎觀望、猶豫不決，市場上的買、賣家數量都約減少三分之一；他預估市場會緩慢啟動，然後4月中下旬爆發式成長，他說，人們已經等夠久了 ，有足夠資產應付利率、付更多頭期款。

澤西海岸(Jersey Shore)春季房地產市場倒不像其他地方那麼明顯疲軟。海洋城(Ocean City)平均每天三套房產簽約。整體而言，高端房產市場受利率的影響比低價市場來得小。