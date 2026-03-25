客家情濃匯費城 崇正會馬年春節聯歡晚會圓滿成功

崇正會四科職員與費城各大僑團僑領們合影

駿馬奔騰迎新春，萬家燈火慶團圓。3月15日，費城崇正會馬年春節聯歡宴會在聚福金閣酒家隆重舉行。中國駐紐約總領事館領事周凱良、孫驍，費城各僑團僑領、各界友好代表以及崇正會會員及家屬等中西嘉賓，400餘人歡聚一堂。鄉親們在歡聲笑語中暢敘鄉情，在濃濃的客家風情和生機勃勃的節日氣氛中，共同歡慶丙午馬年新春佳節。聯歡會由議長梁鴻生、書記袁笑文主持。

晚會現場張燈結彩，大紅喜慶擺件高掛，處處洋溢著新春的喜悅。在奏響中美兩國國歌中，聯歡宴會拉開了帷幕。雄壯的歌聲，不僅驅散了冬日的寒意，更為現場帶來了濃濃的年味和吉祥如意的美好祝願。

會長黃偉星首先致辭，他向全體會員和各界嘉賓致以最誠摯的馬年祝福。他表示，春節作為中華民族最重要的傳統節日，象徵著辭舊迎新、團圓吉祥。馬在中華文化中象徵著奮鬥與進取，寓意著龍馬精神、萬馬奔騰。過去一年，崇正會秉承‘崇文尚正、敦親睦族’的客家精神，積極參與各類公益與文化活動，團結鄉親，服務社區，在弘揚中華文化和聯結鄉情鄉誼方面取得了可喜成績。新的一年，崇正會將如駿馬般昂揚向上，繼續致力於增進會員福祉，支持華埠繁榮，加強與主流社會的溝通，策馬揚鞭，再創輝煌，讓客家精神和中華文化在費城這片土地上生生不息。

隨後，周凱良、費城僑學界秘書長吳日強、董事長楊銘善、中華公所董事長徐福群、東安公所主席林耀良、費城華埠發展會執行主任陳國賢、亞洲銀行總裁王怡康等嘉賓分別發言，高度贊揚了費城崇正會作為社區重要力量，守望相助，敦睦鄉誼，在促進多元文化交流、支持地方經濟發展以及團結亞裔社區方面所做的卓越貢獻。崇正會愛國愛鄉，是費城第一個升起五星紅旗的僑團。在全體鄉親的共同努力下，不僅聯絡了鄉情，更在社區服務、文化傳承方面做出了有目共睹的成績，並向廣大華人華僑送上新春祝福。

會長蔡木源致答謝辭，表示會在促進僑社團結、推動中美民間交流方面繼續發揮作用。今夜華燈初上，鄉音縈繞。這裡有最熟悉的客家菜，更有最溫暖的親情。希望嘉賓們暫且放下一年來的奔波與勞累，盡情暢飲，盡情歡笑。祝願大家馬年事業快馬加鞭，身體生龍活虎，家庭溫馨美滿！

在崇正會四科職員及評議員合唱《我的中國心》中，娛樂節目閃亮登場。嘉賓踴躍上臺高歌，熱鬧非常。一首首耳熟能詳的歌曲《好運來》《迎春花》《中國人》連番唱響，快樂舞隊表演民族舞蹈，既展現了中華傳統文化的魅力，也體現了多元文化交融的特色。精彩的演出贏得觀眾陣陣掌聲，將晚會氣氛不斷推向高潮。與會者在輕鬆愉快的氛圍中交流情誼，共迎新春。

袁笑文書記及其翹運國際貨運公司、駿一國際貨運公司的家人，贊助了當晚所有會員的男女禮服及圍巾。整場晚會歡聲笑語，鄉情濃濃，不僅是一場慶祝新春的文化盛宴，更是一次凝聚僑心、匯聚力量的盛會。春宴的成功舉辦，展現了崇正會強大的凝聚力和向心力，以及亞裔社團積極向上、團結互助的精神風貌，為當地多元文化社會增添了濃厚的節日色彩，為社區的繁榮和中華文化的傳承續寫新的篇章。