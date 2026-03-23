新州二級管制藥須每3個月看診 5/16上路

新澤西州前州長墨菲(Phil Murphy)缷任前不久將二級管制藥物的寬鬆規定取消，從5月16日起，注意力不足過動症(ADD)、注意力缺陷過動症(ADHD)等成人患者如果要取得藥物須每三個月看一次醫生，再也不能透過遠距醫療或虛擬預約獲得處方。

針對二級管制藥物處方規定的改變，社群媒體討論愈演愈烈。二級管制藥物(Schedule II drugs)包括治療ADHD和發作性嗜睡病的中樞神經系統興奮劑的藥品阿德拉(Adderall)、 Ritalin 和 Vyvanse，另外還有止痛藥如Vicodin、OxyContin 以及Percocet。

5月16日起，成人如果想服用二級管制藥物依規定每三個月要親自到現場看一次醫生；18歲以下兒童在新冠疫情前便享有豁免權，日後仍可透過遠距醫療取得阿德拉和其他興奮劑處方。

這項變化恐徹底改變成人患者生活，通常要等很長時間才能預約到心理健康專家。

州長薛瑞爾(Mikie Sherrill)辦公室拒絕置評，也未透露州長是否考慮以行政命令將疫情期間興奮劑藥物限制措施延長到僅針對興奮劑、而非可能成癮的二級管制止痛藥。

倡議者認為，心理健康面對面診療很難預約，成人需要豁免現場看診。

心理健康倡議組織Inseparable稍早報告稱，新州 醫療服務提供者僅達需求量一半。調查並發現，新州僅53%精神科醫師可滿足130多萬名患者需求。

新州檢察長辦公室下屬的藥物管制部門(The New Jersey Drug Control Unit)在網站澄清聲，2月16日之後，新確診成人患者都必須現場就診才能取得處方，2月16日前獲得處方的成人將有寬限期，可在5月16日前完成面診，否則醫生不得開處方，之後所有成人患者如繼續服用處方藥都必須每三個月親自就診一次。

新州處方監測計畫(New Jersey Prescription Monitoring Program)數據顯示，2025年醫生開立82.8餘萬張興奮劑處方。

聯邦將允許遠距看診取得處方的規定四度延期至今年12月31日，新州規定較嚴格。