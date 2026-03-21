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蓋茲擲4.5億 費城建廠產抗癌放射分子

編譯周芳苑／綜合報導
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賓州州長夏皮羅(Josh Shapiro)日前宣布，比爾蓋茲(Bill Gates)所創核能公司旗下的子公司TerraPower Isotopes，計畫在費城貝爾韋瑟區(Bellwether District)投資4.5億元建廠，生產用於癌症研究和潛在治療的放射性分子，全面投產後將雇用225名員工。

貝爾韋瑟區開發商HRP集團將在原煉油廠舊址，為TerraPower公司建造占地25萬平方呎的工廠，期能開發出可殺死腫瘤卻不損傷周圍組織的分子。

TerraPower採用的材料是錒-225(actinium-225)同位素。研究人員正在探索精準癌症療法，將錒-225連接到針對特定癌細胞的抗體上，該同位素隨後會近距離釋放高劑量輻射。

TerraPower Isotopes公司總裁克勞奇(Scott Claunch)聲明稱，建造這座新設施證明錒-225作需求量極大，正在改變癌症治療方式；該公司在費城建造大型生產設施，將有助於擴大全球獲取這種稀有同位素的管道。

賓州政府提供1000萬元撥款支持。貝爾韋瑟區位於賓州特定經濟開發區Keystone Opportunity Zone區內，可享有稅收優惠直至2043年，TerraPower Isotopes公司不必繳納太多州稅和地方稅。

TerraPower Isotopes是大型核子科學公司TerraPower旗下的子公司，也是第二家宣布在該地區建廠的放射性製藥公司。 2024年，Nucleus RadioPharma宣布在蒙哥馬利郡(Montgomery County)建造4萬8000平方呎工廠。

TerraPower落腳費城南部，是夏皮羅及其經濟發展團隊今年宣布的第三項重大生命科學發展項目。

禮來藥廠(Eli Lilly & Co.)1月宣布，將在利哈伊谷(Lehigh Valley)建造35億元製藥廠，擴大下一代減肥藥產能；美國製藥巨頭強生(Johnson & Johnson)上個月也宣布，將在蒙哥馬利郡建造10億元細胞療法工廠。

TerraPower是貝爾韋瑟區第二家入駐企業，該區占地1300畝，開發商HRP致力打造新的工業和生命科學中心。

賓州 費城

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