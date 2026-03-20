新州4華裔少女 奪全美同步花滑賽殿軍

新澤西四位華裔女孩楊依橙(左至右) 、李憶喬、 臺芷榕 、任可，獲全美同步花樣滑冰錦標賽第四名。(讀者提供)

美國同步花樣滑冰錦標賽(U.S. Synchronized Skating Championships)日前在鹽湖城舉行， 由新澤西州李文斯頓市(Livingston)的任可(Chloe Ren)、臺芷榕(Emily Tai)、楊依橙(Ivy Yang)和李憶喬(Chelsea Li)四位華裔 女孩組成的Team Image，榮獲第四名(Pewter Medal)。

Team Image才在波士頓 舉行的東部錦標賽中奪得冠軍，隊伍展現強勁實力。其中任可與臺芷榕均為Heritage Middle School八年級學生，楊依橙則為該校七年級學生，李憶喬就讀Mount Pleasant Middle School的六年級。

四位選手五年前在冰場相識，當時都還是剛起步的滑冰選手。女孩們在學習中反復跌倒、不斷重來，一次次打磨最基礎的隊形與步法。隨著時間推移，她們在持續訓練與比賽中成長，從初學者逐步晉級至 Qualified Line，從地方賽事走向全國舞台。

四位年輕女選手表示，她們經歷了清晨的刻苦訓練，也面對過比賽中的挫折與突破，大家互相鼓勵且堅持不懈，最終斬獲東區冠軍，並躋身全國第四名。Team Image表示，「這一成績既是肯定，更是新的起點。」女孩們說，四人將攜手繼續在冰場合作，期待寫下更精彩的篇章。