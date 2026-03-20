新州華裔兄弟溺斃案 1救生員被控說謊

兩名華裔青少年兄弟於2022年6月8日在新澤西州巴約訥的林肯社區學校(Lincoln Community School)游泳池溺水身亡。(林肯游泳池臉書)

新澤西州貝玉揚市(Bayonne)兩名華裔兄弟2022年在公校室內游泳池溺斃控訴案，雖於2025年11月以2600萬元達成和解，但日前有最新後續，即該校泳池37歲救生員被控對警方撒謊，該員謊稱兩兄弟溺水前不久曾被要求離開深水區。

溺斃的兩兄弟是19歲鄭楚明(Chu Ming Zheng)和16歲江鄭瑜(Jack Jiang)，2022年6月8日在林肯社區學校(Lincoln Community School)泳池開放時段溺水身亡。

被控說謊的37歲女救生員在溺水事件兩天後告訴警探，當時她在淺水區，上岸去洗手間時聽到另一救生員告訴那兩個男孩深水區已關閉。

但大廳監視器畫面顯示，該名女救生員當時在辦公室待了大約一個小時，不可能目睹泳池區域的任何互動。

女救生員在錄影審訊中告訴警探，「我離開之前，(另一位救生員)告訴那兩個在深水區的孩子，請他們離開，因為那裡已關閉。」警探接著問：「是那個救生員親口告訴妳他(對二個孩子)說了那些話，還是妳親眼所見？」該名女救生員回答：「我親眼所見。」

該名女救生員在2025年5月1日與律師的審判中自相矛盾，她承認自己當時在辦公室，卻又聲稱自己在泳池裡。

女救生員13日在哈德遜郡檢察官辦公室(Hudson County Prosecutor's Office)被捕，並被控四級作偽證罪，於傳喚出庭後釋放。

代表兩名溺斃青少年家屬起訴貝玉揚公立學校(Bayonne Public Schools)的律師聲稱，一連串謊言和掩蓋阻礙警方進行調查。

目擊者稱，兩名男孩當時在學習游泳，身處池中狹窄、水深僅4呎的淺水區，但該區突然陡降至13呎，男孩們就在該區溺水身亡。

監視畫面顯示，一救生員發現青少年遇險後未立即採取行動，漫不經心離開泳池區域。另一救生員作證時表示他「根本沒被水弄濕」。

律師說，這些救生員不僅未採取行動，還對當晚行動以及人員配備情況向警方撒謊。

這起訴訟有兩大重點，分別是男孩溺水時泳池是否人手不足、值班員工與警方交談時是否說實話。