我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

安檢排隊錯過航班 機票不退款 某些情況可能給代金券

51歲前港姐乳癌擴散腦 賣名牌包求生還被騙走畢生積蓄

新州華裔兄弟溺斃案 1救生員被控說謊

編譯周芳苑／綜合報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
兩名華裔青少年兄弟於2022年6月8日在新澤西州巴約訥的林肯社區學校(Lincoln Community School)游泳池溺水身亡。(林肯游泳池臉書)
兩名華裔青少年兄弟於2022年6月8日在新澤西州巴約訥的林肯社區學校(Lincoln Community School)游泳池溺水身亡。(林肯游泳池臉書)

新澤西州貝玉揚市(Bayonne)兩名華裔兄弟2022年在公校室內游泳池溺斃控訴案，雖於2025年11月以2600萬元達成和解，但日前有最新後續，即該校泳池37歲救生員被控對警方撒謊，該員謊稱兩兄弟溺水前不久曾被要求離開深水區。

溺斃的兩兄弟是19歲鄭楚明(Chu Ming Zheng)和16歲江鄭瑜(Jack Jiang)，2022年6月8日在林肯社區學校(Lincoln Community School)泳池開放時段溺水身亡。

被控說謊的37歲女救生員在溺水事件兩天後告訴警探，當時她在淺水區，上岸去洗手間時聽到另一救生員告訴那兩個男孩深水區已關閉。

但大廳監視器畫面顯示，該名女救生員當時在辦公室待了大約一個小時，不可能目睹泳池區域的任何互動。

女救生員在錄影審訊中告訴警探，「我離開之前，(另一位救生員)告訴那兩個在深水區的孩子，請他們離開，因為那裡已關閉。」警探接著問：「是那個救生員親口告訴妳他(對二個孩子)說了那些話，還是妳親眼所見？」該名女救生員回答：「我親眼所見。」

該名女救生員在2025年5月1日與律師的審判中自相矛盾，她承認自己當時在辦公室，卻又聲稱自己在泳池裡。

女救生員13日在哈德遜郡檢察官辦公室(Hudson County Prosecutor's Office)被捕，並被控四級作偽證罪，於傳喚出庭後釋放。

代表兩名溺斃青少年家屬起訴貝玉揚公立學校(Bayonne Public Schools)的律師聲稱，一連串謊言和掩蓋阻礙警方進行調查。

目擊者稱，兩名男孩當時在學習游泳，身處池中狹窄、水深僅4呎的淺水區，但該區突然陡降至13呎，男孩們就在該區溺水身亡。

監視畫面顯示，一救生員發現青少年遇險後未立即採取行動，漫不經心離開泳池區域。另一救生員作證時表示他「根本沒被水弄濕」。

律師說，這些救生員不僅未採取行動，還對當晚行動以及人員配備情況向警方撒謊。

這起訴訟有兩大重點，分別是男孩溺水時泳池是否人手不足、值班員工與警方交談時是否說實話。

世報陪您半世紀

上一則

華州立法禁蒙面執法 國安部批魯莽又危險

下一則

新州4華裔少女 奪全美同步花滑賽殿軍

延伸閱讀

紐約長島華裔夫婦離奇失蹤案 法拉盛女子盜領280萬元認罪

紐約長島華裔夫婦離奇失蹤案 法拉盛女子盜領280萬元認罪
3華人涉詐「318萬金條」 1嫌逃跑被撞亡

3華人涉詐「318萬金條」 1嫌逃跑被撞亡
安徽女在泰跑趴成裸屍 最後影像曝…被中國男拖上寶馬

安徽女在泰跑趴成裸屍 最後影像曝…被中國男拖上寶馬
紐約3少年持刀搶劫布碌崙華人按摩店 警方追緝

紐約3少年持刀搶劫布碌崙華人按摩店 警方追緝

熱門新聞

華裔指揮家喬萬鈞因涉及婚約詐欺(示意圖)、不當得利，日前由麻州高等法院裁定需向原告葉申菲賠償112萬多元。(pixabay)

承諾結婚挪用資金…名指揮家喬萬鈞欺詐 判賠華婦113萬

2026-03-13 10:03
氣象局預測16日華府將有強烈雷暴，每小時陣風風速或達75哩。(路透)

強烈風暴今襲華府恐現龍捲風 明氣溫驟降重回寒冬

2026-03-16 08:55
台中市長盧秀燕拜會波士頓市長吳弭。（波士頓市政府提供╱Isabel Leon攝）

🎞️「訪美最想見她」盧秀燕會吳弭 分享市政管理經驗

2026-03-13 14:38
「星辰公主號」郵輪上周的加勒比海航程爆發諾羅病毒感染，有153人出現上吐下瀉症狀。(公主郵輪公司官網)

佛州出航「公主號」郵輪海上爆疫情 百人上吐下瀉

2026-03-15 21:20
圖為美國海關和邊境保護局官員，在美機場觀察及了解旅客入境情形。（美聯社）

旅行紀錄遭疑 同公司3公民3綠卡入境芝城全被抓 　

2026-03-09 10:02
就讀賓州大學越來越貴。(美聯社)

大學越來越貴 賓大新學年要花9.4萬元 芝大或破10萬

2026-03-12 13:04

超人氣

更多 >
伊朗首次擊中美軍機？「造成嚴重破壞」F-35急降落

伊朗首次擊中美軍機？「造成嚴重破壞」F-35急降落
機場安檢大排長龍害你錯過飛機 拿得到機票退款嗎？

機場安檢大排長龍害你錯過飛機 拿得到機票退款嗎？
「終身使用」咖啡壺 省錢、環保、更香醇

「終身使用」咖啡壺 省錢、環保、更香醇
19歲摔角國手被送上絞刑架 伊朗首度處決示威者

19歲摔角國手被送上絞刑架 伊朗首度處決示威者
日媒問美攻伊未提前告知盟友？川普：怎麼不提珍珠港

日媒問美攻伊未提前告知盟友？川普：怎麼不提珍珠港