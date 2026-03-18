費城台山寧陽會館馬年春節聯歡宴會 鄉親僑胞歡聚一堂共慶新春

與寧陽四科職員及評議員合影。前排右2-4為：周凱良、麥健永、伍炳炎。

駿馬奔騰迎新春，歡歌笑語聚寧陽。3月9日晚，華埠聚福金閣酒家張燈結彩、充滿濃濃的中國年味，費城台山寧陽會館在此隆重舉行丙午馬年春節聯歡宴會。中國駐紐約總領事館領事周凱良、高曦，與數百位台山鄉親、僑界賢達及嘉賓300多人歡聚一堂，品家鄉美味，敘桑梓深情，共同慶祝農歷新年的到來。

在莊嚴的中美兩國國歌聲中，拉開了聯歡宴會的帷幕。宴會由麥鵬主持。主席麥健永致歡迎詞，他表示，台山寧陽會館作為費城歷史悠久的僑團之一，百餘年來始終秉持聯絡鄉誼、服務僑胞、弘揚文化的宗旨，是在美台山鄉親溫暖的家。他在致辭中巧妙融入馬年意象，勉勵大家在新的一年里發揚「龍馬精神」，事業生活「一馬當先」，遇到困難更要「萬馬奔騰」匯聚力量，共同將會館會務推向新高峰。他強調，會館將繼續發揮橋梁作用，增進中美文化交流，支持家鄉發展，讓寧陽精神代代相傳。

領事周凱良帶來了總領館美好的新春祝福，協勝公會元老陳姿、安良工商會會長徐福群、大費城僑學界秘書長吳日強、賓州州長亞太裔事務委員會主席陳威等僑界代表先後登台致賀詞，贊揚寧陽會館多年來團結鄉親、服務社區的貢獻，並祝願會館在馬年「馬到功成」，會務蒸蒸日上。新的一年，是充滿希望的一年，祝福寧陽會館的凝聚力更強，鄉親們的事業更旺，身體更健康！

主席伍炳炎致答謝辭，他表示，過去的一年，感謝各位鄉親的齊心協力，令會館會務昌盛，鄉情愈濃。大家在各自的行業里辛勤耕耘，如同駿馬奮蹄，展現了寧陽人勤勞堅韌的風采。鄉親們不僅是身在海外的一家人，更是連接家鄉與美國的橋梁。今晚的春宴，不僅僅是一頓飯，更是一份團圓的滋味，一份對家鄉的念想。看到大家臉上洋溢的笑容，聽到耳邊熟悉的台山話，感到無比的欣慰和溫暖。未來會繼續傳承台山人「勤勞勇敢、開拓進取」的精神，把中華優秀的傳統文化教給下一代，讓鄉情代代相傳，永不斷續。

宴會上，鄉親們圍坐一堂，品嘗地道的台山家鄉菜，熟悉的姜蔥雞、五味鵝等風味勾起大家對故土的無限眷戀。席間，熟悉的台山鄉音此起彼伏，大家互道祝福，舉杯暢飲，氣氛溫馨熱烈。麥健永邀請周凱良、許錦坤帶頭合唱《友誼之光》，接著一首首耳熟能詳的歌曲《瀟灑走一回》《愛拼才會贏》不斷響起，芬芳舞隊送上歡快的集體舞《歡天喜地過大年》，掌聲與歡呼聲不斷，將節日的喜慶氛圍推向高潮。

費城台山寧陽會館此次馬年春宴，不僅是一次溫馨的團圓聚會，更展現了海外台山鄉親團結互助、奮發向上的精神風貌。在新的一年里，寧陽會館將繼續凝聚鄉情，服務社區，書寫僑社發展的新篇章。