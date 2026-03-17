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Grubhub新州測試無人機送外賣 3/18啟動

編譯周芳苑／綜合報導
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Grubhub從18日起，將在新州Wonder餐廳開始三個月的無人機送餐測試。(Grubhub)
Grubhub從18日起，將在新州Wonder餐廳開始三個月的無人機送餐測試。(Grubhub)

外賣線上訂餐與配送業者Grubhub宣布，18日起將在新澤西州格林布魯克(Green Brook)的Wonder餐廳啟動無人機送餐測試計畫，為期三個月，創無人機技術應用於商業食品配送第一例。

Grubhub主管表示，無人機配送測試預訂18日啟動，屆時，方圓2.5哩內符合條件的顧客，可透過Grubhub應用程式下單，選擇無人機配送，無需支付額外費用。

Grubhub公司並宣布與無人機配送服務業者Dexa的合作計畫。

率先試行無人機配送餐點的Wonder多餐廳模式為顧客提供15種餐食，都在同一地烹調；這一項計畫將測試無人機技術如何與Grubhub既有的配送平台整合。

Wonder及Grubhub客戶配送營運資深副總裁波伊卡伊爾(Abhishek“PJ”Poykayil)透過書面聲明說，他們與 Dexa攜手合作，對Grubhub而言是在配送創新方面邁出重要一步。

波伊卡伊爾表示，透過整合Grubhub的市場經驗、Wonder創新餐飲平台以及Dexa的無人機技術，很榮幸能為新州食客帶來更快捷有效率的送餐體驗，並且確保安全可靠。

這項計畫將採用Dexa的DE-2020型全自動配送無人機，透過可控繫繩系統將預訂的餐點投放到地面。

Dexa是全美四家FAA認證的專用配送無人機供應商之一。

專業團隊每次飛行前將檢查包裝是否妥當，而且將遵循既定安全路線配送、將噪音降至最低。顧客可透過Grubhub平台即時進行GPS追蹤、掌握預估的送達時間通知以及訂單確認資訊。

Dexa執行長弗利波(Beth Flippo)聲明，透過這項服務得以一窺未來，了解自主技術將如何幫助餐廳和零售商以全新方式服務顧客。

三個月測試期結束後，Grubhub將進行評估，並考慮將無人機配送服務推廣到鄰近更多合作餐廳。

Grubhub和Dexa也會在Wonder's Green Brook門市舉辦社區活動，屆時將於中午12時和下午4時進行無人機演示。

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