併入肯恩大學 新州城市大學5月末屆畢典

新澤西城市大學校長阿塞博(Andrés Acebo)成了該校的末代校長。(新州城市大學臉書)

已創校99年的新澤西 城市大學(New Jersey City University)將與另一公立大學肯恩大學(Kean University)進行歷史性合併，13日公布細節稱，預訂5月舉行畢業典禮，大約六週後兩校完成合併。

新澤西城市大學位於澤西市(Jersey City)，即將為 2026年畢業生舉辦最後一場畢業典禮；日期是5月19日，地點位於紐瓦克的保誠中心(Prudential Center)；除了表彰學生畢業成就，也將慶祝該校成立99周年。

新澤西城市大學、肯恩大學兩校高層預計，雙方將於7月1日正式完成合併；整併後，澤西市校區將繼續存在，屆時將更名「肯恩澤西市立校區」(Kean Jersey City)。

新澤西城市大學校長阿塞博(Andrés Acebo)說，最後一位畢業典禮演講嘉賓是51歲的普拉森西亞(Jorge Plasencia)，將代表該校的永恆使命；他是企業家和慈善家，最廣為人知的身份是總部位於邁阿密的媒體傳播公司Republica Havas聯合創辦人兼執行長。

普拉森西亞出身移民 家庭，將流亡轉化為機遇，在建立全球事業的同時從未忘記自己的根，並將其成功奉獻給下一代，為他們打開機遇之門。普拉森西亞將獲頒榮譽人文博士學位。

新州 政府任命的財政監督員2024建議新澤西市立大學與財務狀況較穩定的院校合作，合作方式是共享服務或合併。

新澤西市立大學最初考慮與蒙特克萊爾州立大學合併，但2025年3月宣布正尋求與肯恩大學達成協議。肯恩大學主校區距新澤西城市大學約14哩，兩校去年簽署合併協議。

在跨校合併前景可期等因素下，美國三大信評機構之一穆迪(Moody's)去年春季將新澤西城市大學財務展望從「穩定」上調至「正面」。

新州前州長墨菲(Phil Murphy)卸任前幾天簽署法案，將新澤西城市大學的所有學術計畫、設施和資產移交給肯恩大學，並撥款2500萬元作為過渡經費。

新澤西城市大學2025年共1544人獲學士、碩士及博士學位；最後一屆畢業生人數尚未公佈。