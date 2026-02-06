我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

美科技巨擘狂砸6500億美元拚AI 泡沫疑慮再起

開撕家族還不夠 貝克漢長子布魯克林「去除父子刺青」

悅滿樓賀新春 合菜盆菜家宴外賣統統全場九折

新澤西訊
聽新聞
test
0:00 /0:00

2026年新春吉祥馬年來臨之際，恰逢新州悅滿樓餐廳開業九週年，雙喜迎門悅滿樓攜全體員工給大家拜年，重磅推出：無論堂食外賣，賀年合菜盆菜，海鮮早茶全場統統九折，機會難得！歡迎大家前來共襄盛舉同慶佳節！

今年悅滿樓推出的賀年盆菜絕對然您不容錯過：五頭鮑魚六只、發財蠔豉、薑蔥焗龍蝦、花生南乳炆豬手、豉油皇明蝦、順德煎魚餅、蠔皇鴨掌、當紅炸子雞、花菰、蓮藕、枝竹、浮皮菜、蘿蔔、西蘭花。特別奉送：腊味蘿蔔糕一份。特惠價每盆只要＄248.00，再另加九折優惠，只限外賣（器皿控金＄10.00憑收據退回）。

今年合菜更是用料考究，價格親民！兩款賀年合菜任您選：

大展鴻圖宴

每席特惠＄468.00，另加九折優惠

恭喜發財大拼盆；金磚玉帶蝦球；悅滿小炒王；瑤柱一品海皇羹；蠔皇五頭鮑魚（十隻）；薑蔥雙龍蝦燴伊麫；當紅炸子雞；清蒸游水海上鮮；腊味糯米飯；精美甜品；合時鮮果

馬到功成宴

每席特惠＄528.00，另加九折優惠

恭喜發財大拼盆；脆奶伴龍皇；炭燒牛柳粒；鮮海底椒炖鶊鴣；蠔皇五頭鮑魚（十隻）；薑蔥雙龍蝦燴伊麫；當紅炸子雞；清蒸游水海上鮮；腊味糯米飯；精美甜品；合時鮮果

悅滿樓從不讓您失望，以絕對香港，純正粵菜為主打定讓你和家人度過美好新春佳節！歡迎舊雨新知前來預約品嘗！

悅滿樓海鮮酒家(Dimsum Seafood Restaurant) 位於新州中部Avenel市1號公路邊，交通方便，停車位充足，地址：1021 US-1, Avenel, NJ 07001；電話：(732) 855-7600，歡迎來電預定聚餐或酒席。

新州 西蘭花 香港

上一則

警陷槍戰 亞利桑納州增援直升機墜毀2死

下一則

喬治亞州甘斯維爾台商會餐敘

熱門新聞

37歲的派翠克·林(Patrick J. Lin)涉嫌將父母打死。(薩默塞特郡警長辦公室)

新州華裔家庭傳血案 37歲兒活活打死年邁父母

2026-01-30 12:43
四死槍擊案目前由葛溫內特郡(Gwinnett County)警方偵辦。(葛溫內特郡警局)

喬州亞裔父槍殺4親友 3童藏衣櫥撥911逃死劫

2026-01-30 09:31
19歲男子雷武卡斯(Nedas Revuckas)。(Downers Grove警局)

臉書面交爆殺機 兇嫌不滿車況猛刺孕婦70刀母子雙亡

2026-01-30 08:58
北亞利桑納大學一名18歲學生在迎新活動時疑遭凌虐死亡，三名涉案兄弟會領袖(左至右)埃斯利克、克里奇和卡斯被捕。(科科尼諾郡警局照片)

NAU新生遭兄弟會迎新虐死 警方逮捕3人

2026-02-02 19:34
波士頓市長吳弭。(美聯社)

人人有權來美說法引戰 吳弭言論遭保守派圍剿

2026-02-02 10:13
喬州一處房產掛牌上市。(美聯社)

全美房價下跌14主要都會區 佛州、德州、加州就占12個

2026-02-04 01:15

超人氣

更多 >
年長女駕車撞入99大華超市 釀3死7傷慘劇

年長女駕車撞入99大華超市 釀3死7傷慘劇
國稅局嚴查…副業收入微薄也要申報 當心小錢惹來大麻煩

國稅局嚴查…副業收入微薄也要申報 當心小錢惹來大麻煩
吃辣有好處 營養師點評市售知名辣椒醬

吃辣有好處 營養師點評市售知名辣椒醬
澳門賭場大廳金磚挖出變賣 大賺10倍

澳門賭場大廳金磚挖出變賣 大賺10倍
已接到通知再過2個月可拿到綠卡 非法入境男子遭ICE拘留

已接到通知再過2個月可拿到綠卡 非法入境男子遭ICE拘留