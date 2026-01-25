「從農場到餐桌」新州國王農場致力重振魚子醬產業

我的頻道

編譯周芳苑／綜合報導
新澤西州家族經營的國王魚子醬農場(King Caviar Farms)養殖超過三萬條歐洲血統的鱘魚。(國王魚子醬農場官方臉書)
新澤西州家族經營的國王魚子醬農場(King Caviar Farms)養殖超過三萬條歐洲血統的鱘魚。(國王魚子醬農場官方臉書)

新澤西州家族經營的國王魚子醬農場(King Caviar Farms) 向全美各地顧客直接供應新鮮而不含防腐劑的魚子醬，致力透過永續鱘魚養殖重振新州過去繁榮的傳統魚子醬產業。

國王魚子醬農場位於新州格洛斯特郡(Gloucester County)的斯威茲伯勒(Swedesboro)，佔地8畝，毗鄰巨大的地下淡水庫「柯克伍德-科漢西含水層」(Kirkwood-Cohansey Aquifer)。

農場創辦人是帕斯蒂烏(Septimiu Pastiu)， 將近十年前因為個人愛好而開辦農場，去年發展成為全面性的商業化企業。

帕斯蒂烏家族三代如今在九個養殖池和一個大池塘中養殖超過三萬條歐洲血統的鱘魚。

國王魚子醬農場最特別之處是採取「從農場到餐桌」(farm-to-table)的新鮮供貨模式，不用進口魚子醬和防腐劑。

官網介紹稱，國王魚子醬農場從德國進口營養豐富的鱘魚飼料，並從法國進口鹽巴用以產製魚子醬。

這座農場所在位置緊鄰過去被譽為「世界魚子醬之都」(Caviar Capital of the World)的坎伯蘭郡(Cumberland County)卡維亞鎮(Caviar)；卡維亞鎮曾是世界魚子醬生產中心，所產製的魚子醬佔全球總產量90%，來源都是在德拉瓦河(Delaware River)捕撈的大西洋鱘魚。

然而到了1920年代初，過度捕撈和工業革命帶來的汙染導致德拉瓦河鱘魚量銳減，魚子醬產業隨之衰退。

魚子醬產業裡的企業紛紛倒閉，卡維亞鎮最終也被併入貝賽德鎮(Bayside)。

國王魚子醬農場在官網首頁自稱是可持續的純種鱘魚養殖場，位於新州南部，距離曾被稱為「世界魚子醬之都」的地區僅幾哩之遙；所產製的魚子醬銷往全美各地，並依特定地點提供送貨上門服務，致力提供真正的新鮮體驗。

