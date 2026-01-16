獲得學費減免課程 考取紋綉師執照的機會 真的存在？

我的頻道

新澤西訊
Hyper Real Academy——您合法入行、高薪啟航的最佳夥伴！
在美國，實現財務自由的捷徑，往往是掌握一門高收入實用技術。美業中的紋綉師正是這樣一個代表——紋眉、紋眼線、紋唇及SMP紋發等服務收費可觀。

紋眉（用時約1.5小時）：每次收費 $600-$1000；

紋眼線（用時1小時）：每次收費 $400-$600；

紋唇（用時1小時）：每次收費 $600-$1000；

SMP紋發（根據面積收費）：名片大小起價 $800-$1200起。

這些價格還不包含小費哦！按每小時收入$500-$800計算，紋綉師的月收入輕鬆過萬，令人羡慕！

然而，合法從業是關鍵。在美國，紋綉師必須持執照上崗，這不僅關乎專業信任，更是法律要求。無執照從業可能面臨高額罰款甚至禁業。而擁有紋綉師執照，不僅能合法工作，還能獲得更多高薪機會。

如何考取執照？各州要求略有不同，但流程清晰明確：

1. 完成100小時紋綉課程，涵蓋理論、實操與衛生安全；

2. 通過AAM統一筆試與實操考核；

3. 最快一周內獲得執照，快速開啟職業之路。

現在，機會真的來了！

Hyper Real Academy紋綉學校為AAM紋綉協會授權的專業培訓機構，現推出專項支持計畫——通過入學測評的學員，有機會獲得獎學金、助學金或免費課程！ 我們特別感謝AAWEA亞裔女性創業工廠（亞裔女創）對學校的持續支援，為亞裔學員提供創業課程, AI 工具, 助學金，實施因材施教，並為畢業學員提供就業指導、工作室選址建議等全方位扶持。優秀畢業生還可入駐學校合作的指定工作室，享受1~3個月租金減免，實現“拎包入住”，證照手續齊全，省去裝修與設備購置成本。

無論你是零基礎小白，還是已有經驗卻苦於無執照的從業者，這裡都可能是你人生的轉捩點。名額有限，先到先得！

為什麼選擇Hyper Real Academy？

• 權威教學：經驗豐富的導師團隊，100%學員通過執照考試；

• 實操強化：1對1指導真人實操，快速提升技能；

• 全程支援：從學習、考試到執照申請與職業規劃，我們一路相伴。

立即行動，改變未來！

諮詢電話：732-491-3335

官網：hyperrealacademy.com

地址：63 West Prospect St, East Brunswick, NJ 08816

