我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

「一場完美風暴核心」是他們推了川普一把 決定重拳拉下馬杜洛

習李會5日登場 美媒：李在明倒楣遇川普打委國 對中任務變棘手

新州醫院獲5.4億州府撥款 照顧無保和白卡病患

編譯周芳苑／綜合報導
聽新聞
test
0:00 /0:00

新澤西州官員日前宣布，州內醫院2026年將獲得5.4億元州府撥款，用以補貼為無保險、或者醫療補助保險(Medicaid，俗稱白卡)受益人提供免費醫療服務的所需費用；然而，新州醫院協會(The New Jersey Hospital Association)警告，這樣的補貼金額根本不夠。

5.4億元補貼款不夠，主要是因為川普總統力推「又大又美法案」(One Big Beautiful Bill)將削減聯邦撥款，預計未來數年，新州70家醫院將受衝擊，5.4億元補貼不足以彌補資金短少造成的缺口。

新州醫院協會主席貝內特(Cathy Bennett)說，新州提供補貼款是支持醫療服務的重要一步，但無法抵消更廣泛、更重大的聯邦撥款緊縮影響。

醫院已成新州的經濟引擎，每年創造700億元經濟效益、雇用15萬8000名員工。聯邦撥款削減恐對醫院獲利和病患照護產生重大影響。

據估計，新州180萬參加醫療補助計畫NJ FamilyCare的居民中，約36.5萬人可能因未來幾年逐步實施的新資格要求而失去醫療保障；根據新要求，最早2027年1月、最晚2029年1月起，所有具勞動能力的成人每月須工作80小時，學生、護理人員或殘疾人士符合豁免資格。

川普的法案透過削減醫療補助計畫等社會服務以延長減稅政策。醫療補助計畫是政府為低收入患者提供的醫療保險，但批評者稱，該計畫覆蓋範圍已擴及有能力工作並獲得雇主醫療福利的人。

新州2026年的5.4億撥款大部分將提供給接收較高比例無保險患者和白卡受益人的醫院，位於預期壽命低、有財務困難郡的醫院也會獲得款項。

儘管有些醫院面臨困境，新州許多醫院掀起擴張熱潮，全州正在進行或即將啟動的計畫超過65億元。隨著老年人口大增，預計未來數十年對醫療服務的需求將激增。

新州 醫療保險 醫療補助計畫

上一則

鐵路公司合併 亞城諾福克數百員工面臨失業

下一則

聯邦撥1.93億助伊州農村醫療 難補白卡缺口

延伸閱讀

州府「元旦健行」 州立公園等117景點免停車費

州府「元旦健行」 州立公園等117景點免停車費
新州最低時薪 今起漲到15.92元

新州最低時薪 今起漲到15.92元
新州直升機互撞 2遇難飛行員是好友「常共進早餐」

新州直升機互撞 2遇難飛行員是好友「常共進早餐」
新澤西州流感傳播高峰期提前、比過去兩年更嚴重

新澤西州流感傳播高峰期提前、比過去兩年更嚴重

熱門新聞

華人商家在店門口張貼有關「糧食券」的標誌。2026年元旦起，全國有五個州規定「糧食券」不得購買汽水糖果等特定食品。(本報資料照／記者范航瑜攝影)

新年新政 9州降所得稅、5州糧食券禁買糖果

2025-12-30 19:46
超過2萬5000磅遭竊的蛋白粉，日前在Bridgeview一處倉庫找到。(庫克郡警長辦公室提供)

從蛋白粉到龍蝦：伊州連環貨物竊案如何瞞天過海？

2025-12-31 09:40
費城地區一處房屋貼出招租的標示牌。(美聯社)

費城低薪族全美最慘 每周工作96小時才付得起房租

2026-01-02 10:45
CDC建議，六個月以上的所有人皆應接種流感疫苗。(美聯社)

假期聚集推波助瀾 全美流感逼近500萬例

2025-12-30 10:15
兩架輕型直升機28日中午在新澤西州東南部哈蒙頓機場附近空中相撞，造成一死一重傷，其中這架Enstrom 280C型直升機墜落後嚴重燒毀。(美聯社)

新澤西州2直升機空中相撞、旋轉墜地 1死1重傷

2025-12-28 19:42
一名女孩於今年8月底與家人在華府洛根圓環(Logan Circle)區一家餐廳用餐時，望向街外佩戴隨身武器巡邏的俄亥俄州國民警衛隊成員。(路透)

華府餐飲業受重擊 2025年歇業家數創新高

2025-12-29 11:12

超人氣

更多 >
通過美國審查 中國黑芝麻華山A2000晶片獲准在全球銷售

通過美國審查 中國黑芝麻華山A2000晶片獲准在全球銷售
Zillow預測明年房市 這15城市漲幅最大

Zillow預測明年房市 這15城市漲幅最大
成龍斷聯女兒26年現曙光 吳卓林垃圾堆拾荒「疑爸爸出手金援度日」

成龍斷聯女兒26年現曙光 吳卓林垃圾堆拾荒「疑爸爸出手金援度日」
浙男28萬買1輛展車 防撞梁拆出餅乾 銷售甩鍋給1動物

浙男28萬買1輛展車 防撞梁拆出餅乾 銷售甩鍋給1動物
中國鞋王斷絕父子關係 汪海：拒「美國人」接班

中國鞋王斷絕父子關係 汪海：拒「美國人」接班