新州醫院獲5.4億州府撥款 照顧無保和白卡病患

新澤西州官員日前宣布，州內醫院2026年將獲得5.4億元州府撥款，用以補貼為無保險、或者醫療補助保險(Medicaid，俗稱白卡)受益人提供免費醫療服務的所需費用；然而，新州 醫院協會(The New Jersey Hospital Association)警告，這樣的補貼金額根本不夠。

5.4億元補貼款不夠，主要是因為川普總統力推「又大又美法案」(One Big Beautiful Bill)將削減聯邦撥款，預計未來數年，新州70家醫院將受衝擊，5.4億元補貼不足以彌補資金短少造成的缺口。

新州醫院協會主席貝內特(Cathy Bennett)說，新州提供補貼款是支持醫療服務的重要一步，但無法抵消更廣泛、更重大的聯邦撥款緊縮影響。

醫院已成新州的經濟引擎，每年創造700億元經濟效益、雇用15萬8000名員工。聯邦撥款削減恐對醫院獲利和病患照護產生重大影響。

據估計，新州180萬參加醫療補助計畫 NJ FamilyCare的居民中，約36.5萬人可能因未來幾年逐步實施的新資格要求而失去醫療保障；根據新要求，最早2027年1月、最晚2029年1月起，所有具勞動能力的成人每月須工作80小時，學生、護理人員或殘疾人士符合豁免資格。

川普的法案透過削減醫療補助計畫等社會服務以延長減稅政策。醫療補助計畫是政府為低收入患者提供的醫療保險 ，但批評者稱，該計畫覆蓋範圍已擴及有能力工作並獲得雇主醫療福利的人。

新州2026年的5.4億撥款大部分將提供給接收較高比例無保險患者和白卡受益人的醫院，位於預期壽命低、有財務困難郡的醫院也會獲得款項。

儘管有些醫院面臨困境，新州許多醫院掀起擴張熱潮，全州正在進行或即將啟動的計畫超過65億元。隨著老年人口大增，預計未來數十年對醫療服務的需求將激增。