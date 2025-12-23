新州學區教師中位年薪逾10萬 增至30個

我的頻道

編譯周芳苑／綜合報導

新澤西州教師薪資節節上升，2024-2025學年度平均教師年薪至少10萬元的學區數量倍增到30個，整個州的薪資中間值(medium salary)達8萬2780元。

新州教育廳最新數據顯示，2024-2025學年度全州教師薪資中間值超過8萬元，有一些學區遠高於此。

其中多達30個學區的教師年薪中間值至少10萬元；相較之下，前一年僅15個學區的教師薪資中間值超過10萬元。

北谷地區學區(Northern Valley Regional)上一學年的教師薪資中間值最高，達到12萬1839元；該學區位於伯根郡(Bergen County)，教師平均教齡16.2年。

所謂「薪資中間值」是指：該學區一半教師的收入高於此數值、另一半教師收入低於該數值。教師的個別薪資依地區、教師經驗和其他因素而有差別。

30個學區教師薪資中間值偏高，老師的教齡較高是一大因素。在薪資中間值超過10萬元的學區當中，教師平均教齡都接近15年、甚至更長。

全美主要的教師工會─美國國家教育協會(National Education Association, NEA)數據顯示，全美教師平均年薪為7萬2030元，新澤西州排名第八。

教師剛起步時薪資並不高，通常工作十多年才能拿到六位數年薪。

教師是公職人員，不像私人企業員工一樣有績效獎金，而是透過合約事先約定薪資漲幅，每隔幾年進行一次「階梯式」加薪。新州近600個學區各自協商制定合約。

除了個別老師的教年齡，教師的工作地點對薪資水準影響也非常大。規模較大、只招收高年級和高中教師的學區薪資往往相對高，而規模較小、或者只招收小學教師的學區薪資相對低。

