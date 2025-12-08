歷經13月… 滿足要求仍拒建清真寺 新州小鎮挨告

伊斯蘭宗教組織Masjid Sadar清真寺興建提案，遭新州小鎮百般刁難。(vision design for life)

新澤西州 小鎮塞雷維爾(Sayreville)針對伊斯蘭宗教組織Masjid Sadar清真寺興建提案百般刁難，該宗教組織在前後13個月滿足所有要求後，區規畫委員會(Planning Board)仍拒絕批准興建，該小鎮最終被聯邦法院起訴。

在11月21日提交的75頁起訴書中，Masjid Sadar和房地產 業者Shameer Properties聲稱，塞雷維爾鎮官員歧視 Masjid Sadar和擁有清真寺預建地房產的Shameer公司，堅持繁瑣、歧視性和不合理的土地使用法規和行為、侵犯他們的清真寺權利，規畫委員會最終仍拒絕批准清真寺工程。

根據起訴書，Masjid Sadar與Shameer Properties公司簽訂房產租賃協議，房產位於帕林鎮(Parlin)，協議附有選項，清真寺獲得批准並建成後，Masjid Sadar可選擇獲得該房產所有權。

然而，歷經13個月、七次聽證會，Masjid Sadar同意多項設計豁免和變更等24項審批條件，委員會還是駁回清真寺建築規畫申請。

Masjid Sadar早在2021年9月便開始在清真寺預定地塊上一間已關閉律師事務所舉行聚會，首次禮拜約60人參加；由於未經許可在該地塊上搭建帳篷並違反相關法規，被區府官員處以70餘萬元罰款。該組織迫切需要一座清真寺。

Masjid Sadar於2022年2月向分區調整委員會(Zoning Board of Adjustment)提交第一份場地規畫申請，尋求建造一座清真寺並拆除該地塊上既有建築。

Masjid Sadar最初打算建造三層樓、3萬6552平方呎的清真寺，但為符合分區要求，將面積縮減到2萬5363平方呎。

Masjid Sadar還遭到不尋常質疑和要求，例如進行振動測試、在周五禮拜期間提供警力交通管制、解釋地毯設計、詢問清真寺是否會舉辦籃球比賽以及該地點是否方便公車通行等等；還被問及特定時段該場地會有多少人、以及是否能夠滿足所需要的停車位。

Masjid Sadar充分與區政府合作，藉由減少禮拜堂容納空間、租賃附近停車位以及安裝停車升降機等方式以緩解可能的停車壓力。