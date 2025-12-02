費城學校遭指控反猶太 眾院教育委員會調查

我的頻道

編譯周芳苑／綜合報導
共和黨領導的國會委員會近年來經常以聽證會為平台批評進步派學術機構，最近正針對費城學區(Philadelphia School District)涉嫌反猶太主義的指控進行調查。

密西根州共和黨美國眾議員沃爾伯格(Tim Walberg)日前表示，他擔任主席的眾議院教育和勞動力委員會(House Education and Workforce Committee)將針對三個學區猶太學生在教室和走廊遭騷擾、公開反猶太主義等報告進行調查，其中之一是費城學區。另二個學區是加州的伯克利聯合學區(Berkeley Unified)、維吉尼亞州的費爾法克斯郡學區(Fairfax County)。

沃爾伯格、以及代表賓州利哈伊谷(Lehigh Valley)的共和黨新晉眾議員麥肯齊 (Ryan Mackenzie)上月24日寫信給費城學區總監沃特林頓(Tony B. Watlington Sr)，告知這項調查。

議員說， 2023年10月7日哈馬斯襲擊以色列以來，委員會收到費城學區充斥反猶太事件的指控，包括教師在課堂上散佈反猶太主義、學區批准旨在孤立猶太學生的反猶太主義罷課，深感擔憂，

2023年10月以色列遭恐襲以及隨後校園爆發反對以色列在加薩戰爭的抗議活動後，國會委員會就賓州大學(University of Pennsylvania)處理反猶太主義的方式舉行聽證會，時任校長馬吉爾(Liz Magill)隨後辭職。

2024年底，該學區與教育部民權辦公室(Office for Civil Rights)和解。民權辦公室2024年12月發現，儘管學區多次廣泛收到有關校內反猶太主義和其他騷擾行為的通知，並未充分調查、也未採取適當措施、更未保存必要紀錄。

沃爾伯格和麥肯齊點名批評涉嫌在課堂上宣揚反猶太主義內容的教育工作者，提到學區的社會研究課程主任，說他長期否認猶太人與以色列土地的聯繫，拒絕談論和平共存，並淡化猶太人面對暴力時的切身經歷。

信中指陳費城未能對課堂上反猶太主義材料進行有效監管。

官員也對該學區與美國伊斯蘭關係委員會費城分會(Council on American-Islamic Relations-Philadelphia)之間的合作關係提出質疑，該組織今夏宣布，願與當地學校和行政部門合作提供宗教便利措施、促進包容性，面對調查，該組織執行董事特克利奧盧(Ahmet Tekelioglu)認為是試圖扼殺學區的學術自由。

