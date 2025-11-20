我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

保險公司退市 這些民眾無紅藍卡優勢計畫可選

MTA加強取締逃避橋隧費 10月上千駕駛挨罰

大紐約台灣主流教師聯誼會 分享回台參訪經驗

記者孫影真／新州報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
近40名老師出席年會，分享回台研習資源經驗。（記者孫影真／攝影）
近40名老師出席年會，分享回台研習資源經驗。（記者孫影真／攝影）

大紐約區台灣主流教師聯誼會日前在新澤西Warren舉辦2025年會，活動中分享暑期組團回台研習與籌畫台灣教育參訪團交流經驗，近40名老師出席。

紐約文教中心主任王怡如詳細介紹僑委會華語文深耕計畫、師培資源以及國際學伴等計畫，並說明英語服務營與語文研習班，開放主流學校台裔華語教師推薦學生參與方案。她說僑委會將持續提供教材與補助，強化台灣文化國際能見度。

駐紐約辦事處教育組組長林毅表示，將持續提供在職研習計畫及學生赴台華語學習獎學金，提升學習動機並深化台美教育交流。新澤西中文學校協會會長戴松昌戴松昌肯定教師的貢獻，並鼓勵教師參與明年ACS年會，持續推廣台灣教育與文化。

會長歐瑪麗表示，今年暑假是第二年舉辦由教育部資助的美東主流教師研習營，10多位主流教師一起赴台灣充電，老師們收穫滿滿；另外前兩個月安排了來自台灣兩城市的教師參訪團到新州學校觀摩，9月8 、9日宜蘭縣國中小校長團隊，參訪伊麗莎白市與華倫市兩所學校；10月7日安排嘉義市長黃敏惠帶隊的教育參訪團，到西溫莎學區三所中小學訪問。

三名華語文教師王敦典、謝崇宜、與陳靜蓮也回顧籌畫台灣教師參訪團的成果。王敦典表示，雙方在圖書館學術交流，突顯國際夥伴關係在促進創新教育的重要性。

謝崇宜說該校由八年級的中文學生帶領訪團參觀教學，訪客們對創意設計、科學課程、社會情感學習(SEL) 、健身中心和禪靜室特別感興趣。陳靜蓮說，西溫莎學區長隨同訪團參觀兩所學校，座談會中討論了聯合國永續發展目標的項目，以及鄉村小學與台南大同小學合作姊妹校的經驗，雙方期待日後有更多交流。

年會進一步討論 AI 在教育現場的應用與前瞻，教師們獲益良多。

主講者謝崇宜(左至右)、戴松昌、紐約文教中心主任王怡如、駐紐約辦事處教育組組長林...
主講者謝崇宜(左至右)、戴松昌、紐約文教中心主任王怡如、駐紐約辦事處教育組組長林毅、歐瑪麗、王敦典、與陳靜蓮。（記者孫影真／攝影）
紐約文教中心主任王怡如出席介紹僑委會華語文深耕計畫。（主辦單位提供）
紐約文教中心主任王怡如出席介紹僑委會華語文深耕計畫。（主辦單位提供）
會長歐瑪麗表示，教育同仁在年會中共同思考未來，教師們獲益良多。（記者孫影真／攝影...
會長歐瑪麗表示，教育同仁在年會中共同思考未來，教師們獲益良多。（記者孫影真／攝影）

新澤西 學區 升學

上一則

甘斯維爾台商會金融講座 鄭莉容談退休規畫

下一則

15漲到25元 馬州推動大幅調高最低時薪

延伸閱讀

紐約失貝果王冠？達拉斯業者紐約貝果節奪魁

紐約失貝果王冠？達拉斯業者紐約貝果節奪魁
紐約拒打新冠疫苗遭解雇員工 現可申請復職

紐約拒打新冠疫苗遭解雇員工 現可申請復職
理念迥異仍攜手 曼達尼留蒂池任紐約市警局長

理念迥異仍攜手 曼達尼留蒂池任紐約市警局長
紐約華僑學校 秋季書法比賽落幕

紐約華僑學校 秋季書法比賽落幕

熱門新聞

約翰霍普金斯大學宣布，明年起該校家庭年收入不超過20萬元的大學部學生全面免學費。(約翰霍普金斯大學臉書)

約翰霍普金斯大學：家庭年收20萬以下大學生免學費

2025-11-14 09:59
9月下旬發生在新州薩默塞特郡的一起雙屍命案，死者被證實為林大衛(David Lin，音譯)夫妻。(取自David Lin領英帳號)

新州華人夫婦遭鈍器打死 兇嫌被警開槍擊中傷勢重

2025-11-13 19:09
喬州健保平台負責人金恩(John King，中)警告，若補助取消，該州保費平均上漲可能超過 20%，因此呼籲保戶不避免自動續保。(喬州保險廳官網)

健保費漲 健保官員：保戶應多比價勿自動續保

2025-11-18 10:29
許多北卡夏樂民眾聚集抗議ICE的執法行動。(美聯社)

ICE最新行動「夏樂之網」 大規模掃蕩北卡教會、住家

2025-11-17 09:19
18歲遭謀殺的包威爾(圖中照片)命案，終於在最新DNA技術下協助下偵破。(維州州警提供)

維州37年懸案大突破 先進技術揪出少女命案凶手

2025-11-17 10:50
帶領移民執法隊伍的海關與邊境保護局指揮官博維諾(中)，據悉將轉往夏樂展開新一波行動。(路透)

芝城之後移民大掃蕩最新目標地：北卡夏樂

2025-11-14 09:09

超人氣

更多 >
吹葉機用途不只一項 還可讓這些工作變輕鬆

吹葉機用途不只一項 還可讓這些工作變輕鬆
旅行前一個小動作 若行李遺失可省下大麻煩

旅行前一個小動作 若行李遺失可省下大麻煩
前白宮幕僚長：川普在艾案與關稅皆轉彎 下個可能是健保

前白宮幕僚長：川普在艾案與關稅皆轉彎 下個可能是健保
2026開春4生肖事業運看漲 他貴人雲集「迎接升遷機會」

2026開春4生肖事業運看漲 他貴人雲集「迎接升遷機會」
華女此法騙850萬 購名車豪宅 夥同中方人員偽造證據

華女此法騙850萬 購名車豪宅 夥同中方人員偽造證據