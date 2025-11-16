醫療健保 賓州檢察長促留意假網站、不明電話詐騙

費城華埠的賓州健保市場Pennie辦公室。(Google Map)

賓州 檢察長桑迪(Dave Sunday)警告，賓州健保市場Pennie和聯邦醫療保險 (Medicare，俗稱紅藍卡)註冊季展開，也隨之引發健保詐騙猖獗，民眾務必對仿冒網站和不明電話提高警覺。

賓州健保市場Pennie的註冊期為11月1日至明年1月16日。新州健保市場Get Covered NJ註冊期將持續到1月31日；聯邦醫療保險Medicare秋季註冊即將於12月7日結束。

桑迪說，詐騙份子近來試圖和熱門事件連結，使騙局看來更可信；如果打算透過開放市場平台買新的保險，務必事先調查清楚，萬一遭詐騙，可致電賓州檢察長辦公室醫療保健部門(877)888-4877或上網投訴。

專家提出防詐騙訣竅：

第一：對看來相似的網站提高警覺。獨立私人保險代理機構和網站經常會提供保險報價，而後將用戶轉接給外部代理人，並買下附有人們可能搜尋關鍵字的搜尋引擎廣告。

例如，在谷歌(Google)搜尋「Pennie insurance」，前三個結果是採用正式措辭的私人保險代理機構如Pennsylvania Health Coverage、Results for Pennie Insurance以及 Pennsylvania Healthcare，都是持有執照的保險代理機構，所售保險多半與歐記健保 市場公司所賣的保險相同，但福利範圍往往不如全面醫療保險，最終讓患者面臨意想不到的巨額帳單。

第二，查看URL。賓州居民可透過正規網站 Pennie.com 購買保險；新州醫療保險市場官網：nj.gov/getcoverednj。

第三：查看聲明。私人保險代理機構網站和保險報價網站必須聲明與政府無關，這類資訊通常以小字印在頁面底部。

第四：不要洩漏健康資訊。根據俗稱「歐記健保」的可負擔健保法(Affordable Care Act)，綜合醫療保險計畫不得以個人健康狀況作為承保依據，不能因投保人患病而收取更高保費。如果造訪的網站要求您回答健康狀況如是否抽菸或懷孕，很可能是保險報價網站，這類網站上有些保險計劃會拒絕承保或對患病的人收取更高保費。

第五：提防推銷電話Pennie、Get Covered NJ 和 Medicare 都提供線上和電話服務，但不會主動打電話給潛在顧客。因此，千萬不要在電話中透露個人健康或財務訊息。