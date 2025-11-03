新澤西中美商會年度盛會 Peter Young獲終身成就獎

中美商會理事會成員與獲獎嘉賓合影。（記者謝哲澍/攝影）

新澤西中美商會日前在木橋市APA酒店舉行年度盛會暨頒獎晚會，來自商界、政界及社區的數百位嘉賓齊聚一堂，慶祝中美商界在新州 的蓬勃發展與合作成果。今年晚會以攜手共進，共創繁榮為主題，彰顯團結、堅韌與合作的精神。

晚會由商會會長龍吟主持，她致詞表示，活動慶祝的不僅是成就，更是團結與堅持的精神，過去22年來，商會一直作為橋樑，連接著不同的企業、社群與文化。

新澤西州 長墨菲的特別助理Gretel Rodriguez應邀致詞時，肯定了商會促進亞裔 企業發展與推動新州多元經濟中的貢獻，並代表州政府向所有獲獎者表示祝賀。在中場表演環節，小提琴家趙昕與中提琴家Frank Foerster帶來莫紮特「小提琴與中提琴二重奏」及「豐收之歌」。

獲得今年終身成就的得主為Peter Young，他是Young & Partners首席執行官、百人會(Committee of 100)紐約地區主席。他長期致力於中美企業交流與國際投資合作，是業界公認的橋樑人物。他在領獎時說，真正的成就，不僅在於事業的成功，更在於能否讓下一代擁有更多機會。

RiskVal Financial Solutions, LLC首席執行官Jordan Hu獲得企業成就獎，以表彰其在金融科技領域的創新與行業影響力。企業高管獎則頒發給中國南方航空紐約辦事處總經理Ruijun Tan與KCantor Fitzgerald全球電子交易負責人Kathryn Zhao，表彰他們在跨國企業管理與技術創新中的卓越領導力。