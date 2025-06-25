每戶均繳1萬 新州去年學校稅進帳180億

新澤西州 居民去年繳了180億元學校稅， 比前年增加五億元，平均每戶房屋稅一萬，約一半經費用於學校，其中兩個鎮更高，光是學校稅就繳付了超過1.6萬元。

新州多數城鎮的房屋稅包括學校稅、郡政府和市鎮政府稅，其中，學校稅占比最大。

柏根郡的戴馬瑞斯特鎮(Demarest)和莫瑞斯郡的山湖鎮(Mountain Lakes)是全州學校稅最高的市鎮。這兩個富裕小鎮居民，貢獻給公立學校 的稅金超過1.6萬元。

德馬瑞斯特鎮每戶房屋稅平均為2萬4736元，其中1萬6220元是學校稅；山湖鎮民平均每戶繳納2萬2996元房屋稅，其中1萬6179元用來辦學。

州內47個鎮，學校稅的額度超過1萬元。學校稅占房屋稅比率最高的是柏靈頓郡的沙蒙鎮（Shamong）--80%，所屬學區 辦幼稚園到八年級，高中生到地區高中就讀。接下來22個鎮，超過70%房屋稅用來辦公立學校。

該州有兩鎮無學校稅，分別是沙冷郡的下歐洛威溪鎮(Lower Alloways Creek Township)和薩瑟克斯郡沃爾派克鎮(Walpack)。

這兩鎮特殊的原因不同：下歐洛威靠當地核電廠繳納的稅就夠用，沃爾派克居民不到10人，沒有學校。

以學校稅金額排名，第三名的市鎮是柏根郡天納福來(Tenafly)，1萬5527元(房屋稅，下同2萬3833元)，第四名為莫瑞斯郡門德翰(Mendham)，1萬4196元(2萬816元)；第五名為艾瑟克斯郡谷脊(Glen Ridge)，1萬3954元(2萬2985元)。