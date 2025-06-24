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新州1移民擬遭遣送至非祖國 聯邦法官阻擋

編譯周芳苑／綜合報導

39歲埃及裔美國移民塔德羅斯(Karem Tadros)在新澤西州艾塞克斯郡(Essex County)同一屋子住了30年，最近因17年前毐品指控而遭拘留，川普(Donald Trump)團隊打算將他送到第三國，法官日前在紐瓦克聯邦法庭擋下上述安排，並下令將其馬上釋放。

針對「第三國」，一檢察官說，政府將烏茲別克納入考量。

塔德羅斯的律師桑多瓦爾-莫申伯格(Simon Sandoval-Moshenberg)說，川普強硬將居民驅逐到非祖國的地方又添一例。法院稍早命令阻止美國將塔德羅斯遣返祖國埃及，因他先前證明自己可能遭酷刑；至於為何考慮烏茲別克？塔德羅斯和律師一頭霧水。

主持人身保護令聽證會的法官帕丁(Evelyn Padin)支持塔德羅斯並下令立即釋放，因政府未能提出具體計劃。

法官裁決結束塔德羅斯磨難；六周前，美國移民和海關執法局(ICE)人員敲他的家門，將他帶到一處移民監獄。

即使法官下令釋放，ICE人員仍在庭上聲稱要為塔德羅斯安裝電子腳踝監視器。法官斷然拒絕並決定將他釋放。

塔德羅斯成年後獲得在美居留需要的各種許可，但22歲時涉嫌販賣羥考酮(oxycodone)而遭毒品指控，移民身分受影響；他被聯邦拘留、並被送到移民法庭，法官下令驅逐出境。

塔德羅斯的律師根據「聯合國禁止酷刑公約」(United Nations Convention Against Torture)成功辯稱，受該刑事案以及穆斯林非宗教身份影響，塔德羅斯在埃及恐遭身體迫害。移民法官暫緩驅逐令，移民上訴委員會命令在監護下予以釋放。

塔德羅斯說，自己清白生活了17年，還是被關進拘留中心。且幾乎所有被拘留者都有同樣處境。

桑多瓦爾-莫申伯格表示，像塔德羅斯這樣禁止被遣返祖國的，最後很少被驅逐出境。2019年研究顯示，僅1.6%類似案件當事人被送上飛機。

塔德羅斯釋放令中規定，移民當局如有可行方案將其遣返至指定國家、並再次向法院申請而且說服法官，仍可在30至60天內重新考慮將他驅逐出境。

移民 埃及 遣返

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