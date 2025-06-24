費城柬埔寨裔廚師 獲新銳廚師獎

經營柬埔寨麵館Mawn的柬埔寨裔廚師洛恩(Phila Lorn)榮獲「詹姆士．比爾德獎」新銳廚師獎(Emerging Chef)。(Mawn餐館Ig)

餐飲業大獎「詹姆士．比爾德獎」(James Beard Awards)上月在芝加哥舉辦頒獎典禮，費城 四位廚師入圍三個獎項，其中，與妻子共同經營柬埔寨麵館Mawn的柬埔寨裔廚師洛恩(Phila Lorn)榮獲新銳廚師獎(Emerging Chef)。

39歲的洛恩在南費城長大，是柬埔寨難民家庭五個孩子中最年幼的一個，在感謝頒獎單位「比爾德基金會」(Beard Foundation)和妻子後，洛恩將獎項獻給「擁有自信，並對自己所做的事負責」的信念。

洛恩在致詞時說，他也感謝曾批評Mawn只不過是另一家餐廳，稱該餐廳太小、不夠專注、食物不夠好或不夠正宗，甚至主張柬埔寨廚師不會脫穎而出等的說法。

他說，獲獎意味著，他們做事方式是對的，可以繼續按照這樣的方式做事，也就是沒有既定規則。

Mawn在2023年底開業，提供來自東南亞 各地的特色菜餚。該餐廳非常搶手，每月1300個晚餐預訂名額開放就額滿；洛恩夫婦計畫7月下旬新開東南亞風牡蠣酒吧，取名Sao。店名源自洛恩移民 父母提到「南費城」時的「南」英文字South發音。