美國亞裔婦女聯盟AAWC 第38屆年度獎學金頒獎晚宴

向來自不同高中的17個亞裔美國女高中生頒發獎學金，左1、2為胡惠霞（紅衣）葉馬銀愛（藍衣）。

6月5日，美國亞裔 婦女聯盟 (Asian American Women‘s Coalition，下簡稱AAWC) 在聚福金閣酒樓舉行第 38屆年會，同時向17名優秀亞裔高中女畢業生頒贈大學獎學金，300多位各界嘉賓參加。晚宴聯合主持人為Linda Jiang和Giselle Jap。聖救世主學院副院長Linda Leung為大家送上餐前祝福。

AAWC主席胡惠霞（Grace Wu Kong）致辭表示，感謝各位出席頒獎宴會，並慶祝2025屆獲獎者，感謝為幫助亞裔美國年輕女性通過教育賦能而提供的寶貴支持。今年將向17名將於秋季開始大學教育的學生頒發獎學金。她們的父母是移民，其中一些人是家中第一個上大學的孩子。她們體現了我們對亞裔美國人在這個國家擁有更美好未來的渴望。自29年前啓動獎學金項目以來，AAWC已為超過370名亞裔美國女性高中畢業生提供了經濟援助。獎學金評選委員會由Katherine Ngee和Gloria Yu共同領導，根據學業成績、經濟需求和社區服務水準對獲獎者進行審核和評選。該項目最初由會員捐款資助，後來獲得了來自各方捐助者的額外支持，使得AAWC能夠逐步增加獎學金的數量。自 1996 年成立至今，即使在 2020 年疫情 期間，AAWC 也已向 376 名亞裔美國女性高中畢業生頒發了超過 89 萬美元的獎學金。今年，獎學金委員會收到了 23 份申請。AAWC 董事會批准了委員會的建議，向來自 11 所不同學校的 17 名高中畢業生頒發獎學金。我們過去贊助的許多學者都完成了學業，擁有蒸蒸日上的事業，現在正在回饋社區，並向AAWC分享他們的時間、專業知識和資源。非常感謝 PECO、鮑威爾家庭基金會、PASSI、亞洲銀行、PNC 銀行、AAWC董事會成員以及天普 大學、德雷塞爾 大學和賓夕法尼亞大學學生的支持，他們籌集資金來支持AAWC 學者。最後，衷心感謝今年年會的聯合主席Virginia Lam和Elizabeth Featherman，以及AAWC的傑出女性，尤其是我們的創始人，尊敬的陳璦達（Ida Chen）和葉馬銀愛（Cecilia Moy Yep）。深深感激每一位成員在共同努力推進AAWC使命的過程中所分享的友誼和智慧。祝大家度過一個美好的夜晚。

賓州 州長亞裔事務委員會執行主任Razin Karu帶來了賓州州長Josh Shapiro的賀函，肯定了AAWC對賓州教育作出的突出貢獻，為學生提供更多機會，突破挑戰，促進教育事業發展。讚揚AAWC不僅激勵學生在學業上取得成就，更關注到了她們在家庭和社區中的成長。

AAWC於 1987 年創立，是一個多元文化組織，其宗旨是通過相互支持，促進亞裔美國婦女的利益。 1995 年設立了葉馬銀愛獎學金基金，根據學習成績、經濟需要及社區服務等綜合考察，決定獲獎人選，每年都會頒發不同金額的多項獎學金，以幫助來自各種文化背景、經濟有困難的亞裔美國女高中生，在她們得到更廣闊的學習機會，促進領導力及慈善事業。同時組織亞裔社區活動，與其他機構合作，就亞裔美國人社區感興趣的問題提供支援並融入主流社會。