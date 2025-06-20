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新州青少年 自家地下室設炸彈實驗室

編譯周芳苑／綜合報導
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新澤西州警方表示，該州一名18歲高中生自告奮勇要幫同校其他學生針對一項學校的科學計畫引爆炸彈，因而被發現在他家地下室藏著一個大型炸彈實驗室。檢方正在思考是否要對他提出指控。

這名男孩日前剛過18歲生日，他與其他青少年一起在莫里斯頓(Moorestown)科夫路(Cove Road)上 一戶住家的後院引爆幾枚炸彈；鄰居加米尼(Soujanya Gamini)還以為發生地震

一名學生向警方報案，警方隨後對該名少年與其父母共同居住、位於東橡樹大道(East Oak Avenue)400號街區的房屋簽發搜索令，前往搜查；莫里斯頓警察局長賴利(Patrick Reilly)說，警方在屋內發現相當大的實驗室，有一堆用於爆炸裝置的揮發性物質，旋即疏散周圍區域，並清除全部爆炸物。

賴利引述拆彈專家的異見稱，這不是普通的家庭實驗室。

不過，賴利表示，該名少年並沒有設定炸彈的具體引爆目標，似乎只想炫耀自己的專業技能，主動提議幫助其他學生建造他們想要的東西。

賴利稱沒有對社區造成威脅。

不過，基於安全考慮，莫里斯頓學區對區內多所學校進行全面清查，其中包括嫌疑人就讀的莫里斯頓高中( Moorestown High School)以及威廉艾倫中學(William Allen Middle School)和上等小學( Upper Elementary School)；莫爾斯頓高中也增加警力。

賴利說，目前全案由聯邦調查局(FBI)處理，伯靈頓郡檢察官辦公室(Burlington County Prosecutor's Office)正在思考是否要對嫌疑人提出什麼樣的指控。

官員並未揭露這名少年的姓名和身分，也未透露是否被拘留，他的父母全力配合調查。賴利表示，聯邦調查局持續追蹤該少年，並隨時向警方通報最新情況。

新澤西州 學區 地震

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