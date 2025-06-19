新州337生同獲高中及副學士學位 創新高

新澤西州 在2025年取得高中文憑同時也拿到大學學位的職校學生數量，創下歷史新高。根據教育官員，全州21個職業技術校區中的337名學生，將在取得高中文憑的同時取得兩年制大學的副學士學位。

這些學生都是報名參加了雙聯學制(dual enrollment program)的學生；雙聯學制目前在新州 ，甚至是全美範圍內，都越來越受歡迎；此學制允許高中生修讀大學課程，並獲得大學學位所需的學分，有些學生能夠在高中期間拿到足夠的學分，進而取得兩年制大學學位。

新州職業技術學校理事會(New Jersey Council of County Vocational-Technical Schools)執行主席伯克(Jackie Burke)告訴「新澤西先鋒報」(NJ Advance Media)，今年人數創紀錄，部分原因是因為學生和家長都對大學學費可因此明顯減少，有更清楚的認知。

伯克指出，在高中時期取得大學學分，讓學生在攻讀學位方面可以取得領先優勢。學生通常可以在高中免費或以比大學更低的費用，修讀大學課程。

艾薩克士郡(Essex County)技術學校校長兼NJCCVTS主席佩德森(James Pedersen)指出：「我們讓學生能更容易，且能更負擔得起上大學的費用。」

「學生在教職員的支持下，可以試聽大學程度的課程，並朝取得副學士學位(associate degree)靠近，相當於兩年的大學學分；在某些學區 或課程中，學生可以以大幅減免費用甚至是完全免費，」他說。

技術科技學區透過，取得能讓學生在高中獲得大學學分的協議，來與社區大學和其他高等教育機構合作。

「每個學區的情況都不一樣，」伯克指出，「但核心架構都已經到位，我們的學校真心希望能夠幫助孩子們在追求職業的道路上，定製他們的學習體驗。」

伯克說，除了在經濟上幫助學生之外，雙聯學制還可以提工作機會，並增強學生信心。