新州北新中校結業典禮 3畢業生感謝師長

老師董瑪莉(左四)與三名畢業生。（主辦單位提供）

新澤西州 北新中文學校日前舉行結業暨畢業典禮，儀式中頒發多個獎項，在緬懷已故前會長林潔輝同時，學校並宣布設置獎學金，以傳承其奉獻精神。

新州學區 委員長聯誼會主席Karen Cortellino表示，學區教委會珍惜與北新40多年的合作關係，她提到去年底過世的林潔輝與嚴欣鎧伉儷對社區的貢獻，感謝家長和全體教職員將其精神傳承。北新中校今年特別創立「前會長林潔輝紀念獎學金」，由前會長們共同籌款，首屆得主為熱心公益的助教黃茗雅(Miya Shelton)。

蒙特維爾市市長Matthew Kayne感謝中校對社區的貢獻，讓年輕人受益無窮。紐約文教中心副主任王鈺淇說，北新多年歷史培養出許多優秀人才，在競賽中表現出色。

校長陳正緯感謝老師、助教與家長會，「沒有他們，就沒有中文學校」。他介紹高齡82歲、滿頭白髮的前校長金邦義出席時，現場報以如雷掌聲，她表示身體仍然健朗，只要學校需要，她隨時可以出席活動。

本屆三名畢業生陳安琪、謝美蘭 、李子美陸續上台致謝詞，他們均獲贈畢業獎學金；九名注音班和五名雙語初學班也著畢業袍上台，由市長Kayne頒發證書與Flomo公司禮袋。老師胡家瑜、陳孟瑄、王啟蒙、與嚴昀獲得美東中文學校協會教師獎。三項傳統獎學金得主為，前校長李定一社區服務獎學金：余恩憶、蔡佳玓，北新特別服務獎學金：洪梵崴，傑出高中畢業生獎學金：余恩憶。