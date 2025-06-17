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全美2025年臭蟲肆虐 費城蟬聯榜首

記者林昱瑄／亞特蘭大報導
根據害蟲防治公司Terminix的年度全美臭蟲(bed bugs)問題最嚴重城市榜單，費城連續第二年榮登榜首，亞特蘭大則排名第六。(Terminix網站)
根據害蟲防治公司Terminix的年度全美臭蟲(bed bugs)問題最嚴重城市榜單，費城連續第二年榮登榜首，亞特蘭大則排名第六。(Terminix網站)

隨著夏季氣溫逐漸升高，人們出行頻率也隨之增加，害蟲防治公司Terminix公布了其年度全美臭蟲(bed bugs)問題最嚴重城市榜單，費城連續第二年榮登榜首。亞特蘭大則在此榜單上排名第六，也是今年喬治亞州唯一上榜的城市。

該研究使用了來自全美300多家分支機構的服務數據，以了解哪些地方的臭蟲防治服務需求最多。

Terminix技術服務經理Eric Braun表示，自新冠疫情結束以來，該公司的臭蟲防治服務需求持續成長。

Terminix 選出的全美臭蟲問題最嚴重的前十名城市依序是：

費城、紐約、克里夫蘭-艾克隆(坎頓Canton)、洛杉磯、達拉斯-沃斯堡、亞特蘭大、休士頓、華府(黑格斯敦Hagerstown)、舊金山-橡樹(Oak)-聖荷西、印第安拿波利斯。

Terminix建議今年夏天計畫去旅行者，如不想成為臭蟲散播的受害者，實行以下作法：

旅行時：

●檢查任何飯店或出租屋的床墊接縫、床頭板和附近的家具，看看是否有細小的鏽色污漬、蛻皮或活臭蟲。成年臭蟲的大小大約如同蘋果籽。

●使用手電筒或手機檢查深層縫隙、皺褶和角落。

●在床頭櫃周圍、椅子或沙發邊緣以及抽屜接縫處尋找蟲害痕跡。

●檢查房間時，避免將行李放在床上或地板上。

旅行回家後：

●將行李放在堅硬的表面，不要放在地毯或床上，並遠離臥室(最好放在室外或車庫)，以避免將臭蟲帶進睡眠區域。

●洗滌衣物前，請先放入烘乾機。高溫烘乾30分鐘，有助於在洗滌前消滅任何活臭蟲或蟲卵。如果某些物品無法烘乾，蒸氣清潔也有助於殺死臭蟲。

●存放行李箱前，請先用吸塵器內外清潔，最好放在遠離睡眠區域。

費城 亞特蘭大 疫情

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