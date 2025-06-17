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燒毀逾5000畝森林 新州野火已控制8成

編譯俞仲慈／綜合報導
新澤西森林消防局所拍下5月中下旬的野火延燒景象。(新州森林消防局臉書)
新澤西森林消防局所拍下5月中下旬的野火延燒景象。(新州森林消防局臉書)

新澤西州野火一波未平一波又起，州立森林保護區超過5000畝面積遭燒毀，所幸緊急動員滅火，截至15日下午已經控制80%火勢。

根據哥倫比亞廣播公司新聞網(CBS News)報導，本月13日一架私人飛機行經「華頓州立森林」(Wharton State Forest)上空時，機師發現位於沙蒙鎮(Shamong Township)地標「克蘭佐紀念碑」(Carranza Memorial)附近發生野火，立即通報有關單位滅火。

新澤西森林消防局(New Jersey Forest Fire Service，NJFFS)隨即調派消防車、直升機、推土機等工具以及150名消防人員前往救援，盡管滅火行動有所進展，但仍有超過5750畝面積林地付之一炬。

NJFFS局長唐納利(Bill Donnelly)舉行記者會證實：「目前火勢相當嚴重，我們很難全面控制。」 但仍承諾全力灌救、避免火勢蔓延，直到伯靈頓郡(Burlington County)降下大雨解圍，至於起火原因仍在調查當中。 

NJFFS助理消防員艾奇(David Achey)也強調：「我們最大的挑戰是華頓州立森林地處偏遠，進出非常困難。」而且野火產生的霧霾影響賓州、新澤西與德拉華的空氣品質，直到14日空汙危機減緩，只有對德拉瓦發布空汙警報。

同時為謹慎起見，NJFFS下令沙蒙鎮戒毒療養院「科斯特洛預備學院(Costello Preparatory Academy)以及位於華盛頓鎮(Washington Township)露營區Lower Forge附近居民緊急撤離，所幸尚未傳出人員傷亡。 

同時NJFFS還封閉通往沙蒙鎮的道路，關閉南部的巴托納步道(Batona Trail)部分路段，禁止登山客通行。

報導指出，這場野火起火點就位在新州著名的「克蘭佐紀念碑」附近，根據新澤西州立公園管理局(New Jersey State Park Service)官網介紹，這座12呎高的石碑是為了紀念墨西哥飛行英雄羅德里格斯(Emilio Carranza Rodriguez)1928年7月因遭遇惡劣天候而不幸墜毀在松林(Pinelands)地區的空難意外。

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