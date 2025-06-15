購屋房貸貨比三家 新州30年期平均可省10萬

線上貸款 平台LendingTree分析發現，買房時申請房貸如果貨比三家，可省不少開銷。其中新州 省錢幅度居全美各州第四，多方比價後， 舉借30年期房貸平均約可省 10.5萬元，相當於每年3500 元；賓州30年內約可省7.2萬元，相當於每年2400元。

在這一項全美房貸比價省錢排行榜中，新州借款人因為比價而省錢的金額超過全美平均值八萬元；全美共七州平均每年節省金額超過10萬元。

LendingTree消費者金融首席分析師舒爾茨(Matt Schulz)說，借房貸時，光是靠著貨比三家就足以省下驚人金額。然而， LendingTree去年調查發現，過半房貸購屋者並沒有貨比三家。

在LendingTree本月報告中，分析師針對八萬多名用戶數據進行分析，發現這些用戶1月1日至4月30日期間，從貸款機構獲得至少兩份30年期固定利率 房貸報價。

LendingTree 藉由計算貸款機構所提供的最低和最高年利率(Annual Percentage Rates)差距推估可能節省金額。

LendingTree也針對如何爭取低房貸利率提供建議。舒爾茨說，建立良好信用評分有助於爭取低利率；此外，購屋者比較房貸時應綜觀大型銀行以及小型銀行、信用合作社、獨立房貸公司和其他貸款機構的報價。

為了在貸款期限內省錢，購屋者每月盡可能多還一些錢，也可考慮縮短貸款期限。

房貸業者房地美(Freddie Mac)稱，截至上周，全美最普遍的30年固定房貸平均利率為6.85%。

在房貸比價省錢排行榜上，新州的房貸省錢潛力排名第四，緊跟在其他高成本地區加州、華盛頓州和夏威夷州之後；房價越高，透過較低利率節省的錢更多，加州居民如果貨比三家，房貸30年內約可省11.8萬美元。

而在平均儲蓄最低的路易斯安納州，只要多方比價，房貸仍可省下平均每年4.4萬元以上。