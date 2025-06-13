紐約黃鶴書畫社首屆國際藝術家邀請展隆重開幕

在紐約黃鶴會與三楚鳳美國文創公司（GW SanChu Culture）支持下，紐約黃鶴書畫社首屆國際藝術家邀請展今日隆重開幕。

參展者包括孔可立、張華、桂建民、桂曉華、趙世雄、黃權、康家憲、齊玉華、秦元昌、聶家聲、湯青藏、利桂成、明媚、劉敦義、黃文平、吉建國、柳長忠、丁竹君、華明陽、毛桂雲、余楚民、譚雋、王湘、陳毓芳、陳義、李昌彬、黃金平、阮子玉、林幼槐、張銀龍、秦天、李靜姝、陳瑛、王利華、鄭彥、馮爾樂、張達力、肖文、範以晨、瞿忠謀、楊升平、郝峰、智祥禪師、陳秀娟、李兆銀、嚴學章、朱仁民、姚洪磊、林金泉、錢紅霞、陳振華、胡學武、葉華龍、萬豐華、萬述鴻、德紫、潘佳利、辰秀、萬怡、毛天碧、魏清揚等來自大洋兩岸的62位藝術家。

展品包括書法、繪畫。書法篆隸楷行草；繪畫水墨寫意與工筆，少量西畫有寫實和抽象，可謂百花齊放，風格多元，大多藝術性水準極高。

此次展覽旨在推動中華文化走向世界，促進中美民間文化藝術交流。

開幕式還邀請了紐約黃鶴會副會長李玲女士到場蒞臨指導。三楚鳳文創跨國公司萬怡總經理對未來紐約黃鶴書畫社與海外華人 企業開展合作提出寶貴建議，而這也正是文化藝術服務社會與經濟發展的一個方向。