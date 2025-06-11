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協助ICE逮捕移民 賓州巴克斯郡警長遭提告

記者張聲肇／綜合報導

賓州巴克斯郡警長哈然(Fred Harran)動用警力幫助移民與海關執法局(ICE)逮捕移民，遭公民自由聯盟等社團提告。

提告「賓州造路」組織的成員羅德瑞格茲(Karen Rodriguez)說，「警長真關心治安的話，就該為地方出力，不是去恐嚇地方。」

原告日前上法院告哈然和ICE達成協議，幫聯邦移民與海關執法官員執行有關政策。訴狀說，警長未經授權，逕自和ICE達成協議，不但破壞警局和移民社區的互信，還挪用郡政府的資源去服務ICE。

哈然為自己的決定辯護說，和ICE合作的目的是改善治安，不是隨便抓人，抓的對象是犯罪份子。「犯罪份子，不管移民身分為何，都要面對司法。」

巴克斯郡警局是賓州第一個和ICE合作執法的警局。到7日為止，全國40州649個警局簽署了同樣的協議。拒簽的警局，不簽的理由有二：法律與政治，主張無證移民主動向警方投案，以受害人的身分作證，幫警方逮捕真正的犯罪份子。

哈然強調，警局與ICE合作的目的「純粹是改善治安」，局裡76名員警派出12人受訓，從聯邦資料庫找出郡內涉嫌犯罪而遭羈押，以及被通緝的人。

提告方不以為然，說郡警與ICE協議的要點，是郡警逢人都可查移民身分，並執行違反移民法的逮捕令，形同兼任ICE執法人員。

郡民對警長決策有正反兩面意見，贊成者認為，郡內的無證移民都要抓出來，遞解出境；反對者說，執行聯邦公務的郡警，薪水不該由本地人的稅金支付。

ICE發言人說，該局與地方警察合作，「功效相乘」，擴張公權力，讓「每個人的家庭、朋友、親愛的人」更加安全。

ICE已在全國佈下2.1萬人力，從1300萬無證移民當中揪出「不法份子。」

ICE 移民 賓州

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