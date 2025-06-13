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紐約黃鶴書畫社首屆國際藝術家邀請展 隆重開幕

新澤西訊
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在紐約黃鶴會與三楚鳳美國文創公司（GW SanChu Culture）支持下，紐約黃鶴書畫社首屆國際藝術家邀請展今日隆重開幕。

參展者包括孔可立、張華、桂建民、桂曉華、趙世雄、黃權、康家憲、齊玉華、秦元昌、聶家聲、湯青藏、利桂成、明媚、劉敦義、黃文平、吉建國、柳長忠、丁竹君、華明陽、毛桂雲、余楚民、譚雋、王湘、陳毓芳、陳義、李昌彬、黃金平、阮子玉、林幼槐、張銀龍、秦天、李靜姝、陳瑛、王利華、鄭彥、馮爾樂、張達力、肖文、範以晨、瞿忠謀、楊升平、郝峰、智祥禪師、陳秀娟、李兆銀、嚴學章、朱仁民、姚洪磊、林金泉、錢紅霞、陳振華、胡學武、葉華龍、萬豐華、萬述鴻、德紫、潘佳利、辰秀、萬怡、毛天碧、魏清揚等來自大洋兩岸的62位藝術家。

展品包括書法、繪畫。書法篆隸楷行草；繪畫水墨寫意與工筆，少量西畫有寫實和抽象，可謂百花齊放，風格多元，大多藝術性水準極高。

此次展覽旨在推動中華文化走向世界，促進中美民間文化藝術交流。

開幕式還邀請了紐約黃鶴會副會長李玲女士到場蒞臨指導。三楚鳳文創跨國公司萬怡總經理對未來紐約黃鶴書畫社與海外華人企業開展合作提出寶貴建議，而這也正是文化藝術服務社會與經濟發展的一個方向。

華人

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