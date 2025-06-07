大紐約台大校友端午歡聚 挑戰認識新朋友

台大校友會品粽春遊慶端午一日遊，90餘名校友與親友歡聚。(主辦方提供)

大紐約區台灣大學校友會日前在紐約波浪山公共花園(Wave Hill Public Garden )舉行品粽春遊慶端午 一日遊，吸引90餘名校友與親友參與。

會長蘇斐璋邀請校友當天完成兩項挑戰，首先在自我介紹時不說出自己出生或成長的地點，而是讓大家猜謎，校友們腦力激盪提出答案，反應熱烈。

接著挑戰在自由活動期間，至少認識五個新朋友。老少校友們紛紛彼此相互介紹、問候工作、家庭、愛好與興趣，11名年輕校友頓時成為大家爭取郊有的焦點。年輕校友說，藉此多認識朋友，擴大生活圈和人際關係，也是他們參加春遊的目的。

蘇斐璋表示，出席的校友中，畢業年次由1957年到2010年，涵蓋53 年，其中19名於1960年之前畢業，雖逾80高齡，身體仍健朗。也有11名2000年之後畢業的年輕校友，其中最年輕的一位是農藝系2023年畢業生。

他同時感謝賴富雄、林豐堡、趙君宜、李梅麗、林麗如、歐瑪麗、陳大全伉儷、與財務長蔡玲妤等團隊幫忙，協調花園、採買粽子、整理會員資料、報到和分配食物。他邀請校友們出席10月25日舉辦的年會盛宴。