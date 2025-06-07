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新州華社歡慶雙親節 感恩對子女無私奉獻

記者孫影真／新州報導
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向資深母親致敬，馬高臨(左至右)、黄淑慧、王漢陵、周淑卿、金健、李櫻鶯。（記者孫影真／攝影）
向資深母親致敬，馬高臨(左至右)、黄淑慧、王漢陵、周淑卿、金健、李櫻鶯。（記者孫影真／攝影）

新澤西台灣同鄉聯誼會與中美文化協會(CACA)婦女會日前在愛迪生市謝姐食堂/松野日式餐廳，舉行「雙親節感恩餐會」暨CACA 理事選舉，約50名會員出席，除向高齡父母致敬並互祝節日快樂。

兩會幹部首先合唱「天下的媽媽都是一樣的」及「感恩的心」，台聯會會長周浩表示，父母賦予兒女生命也給他們帶來一生的愛，祝所有的爸媽們身體健康，長命百歲。婦女會會長黃淑慧表示，婦女會循例一起慶祝母親、父親節，感恩雙親對子女們無私的愛與奉獻，也感謝團隊金健、李素敏、莊榮耀、王友蘭、張黛燕等人協助，使活動順利進行。

向資深父親致敬，周浩(左至右)、黄淑慧、張偉泰、劉安中、金健、連家慶、李櫻鶯。（...
向資深父親致敬，周浩(左至右)、黄淑慧、張偉泰、劉安中、金健、連家慶、李櫻鶯。（記者孫影真／攝影）

現場氣氛歡愉，會員們共享美酒佳餚，輪流獻唱卡拉OK、在zumba老師Joe Yung 帶動之下一起跳舞，場邊有麻將聯誼，中場頒贈彩禮給三名年齡最長的資深母親：王漢陵、周淑卿、馬高臨，與三名資深父親：劉安中、連家慶、張偉泰，讚揚他們是父母表率。

兩會幹部合唱「天下的媽媽都是一樣的」及「感恩的心」。（主辦方提供）
兩會幹部合唱「天下的媽媽都是一樣的」及「感恩的心」。（主辦方提供）

餐會中進行中美文化協會婦女會代表理事的投票，中美文化協會會長李僑韋與選務監事到場監票，最終開票，李櫻鶯高票當選CACA理事。餐廳老闆謝姐並準備了肉粽和台式刨冰讓大快朵頤。

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