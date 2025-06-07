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川普政府砍費城700萬經費 波及窮人健保和社服

記者張聲肇／綜合報導
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川普政府還沒遂行削減「庇護城市」經費的政策，但費城律師長賈西亞(Renee Garcia)說，聯邦政府已停付700萬經費給費城，此舉將影響市府對窮人提供健保和社會服務。

根據媒體報導，費城遭削減的聯邦經費包括每年由聯邦緊急事故管理局撥給費城緊急事故管理處的380萬，兩筆由美國志工服務團(AmeriCorps)撥給費城社區賦權與機會處(Office of Community Empowerment and Opportunity)救濟窮人及費城管理主任辦公室的130萬元，還有撥給市長教育辦公室的52.5萬元，與聯邦環保署撥給費城永續辦公室對抗環境種族主義的100萬元。

賈西亞說，市府正在「監視、追蹤」每筆聯邦贈款的現況。

前述削減的經費僅是「目前的情況」，川普政府刪減聯邦支出的政策紊亂，隨時可能改變。許多州、市政府都經歷經費聯邦被刪後又恢復的情況。有些聯邦宣布刪減的撥款，還受到法院臨時喊停的挑戰。

費城詢問人報說，前述700萬不包括聯邦補助費城民間機構，如大學和非營利社團的經費，跟費城收到的聯邦補助總額比起來，算是小巫見大巫。

預算處處長梅納德(Sabrina Maynard)3月說，2024年，費城總預算107億元，其中22億是聯邦補助款，絕大多數用於救濟窮困弱勢居民的健保和社會服務，由行為健康與智能殘缺服務局編列12億，提供醫療補助保險(Medicaid)民眾所需的心理健康與藥物濫用治療。

費城 健保 川普

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