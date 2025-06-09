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新澤西華音青少年合唱團 60團員接力演出受肯定

記者孫影真／新州報導
百老匯歌劇式的表演，深具特色。（記者孫影真／攝影）
百老匯歌劇式的表演，深具特色。（記者孫影真／攝影）

新澤西華音青少年合唱團日前在Drew University的Dorthy Young音樂廳舉行成立36周年音樂會暨畢業頒獎典禮，近60名團員分為男聲、女聲、小組、初級、高級等不同組合接力演唱20首曲目，同時邀請真善美女聲合唱團演唱5首歌曲，精彩演出受到熱烈歡迎。

演唱過程中，團員身著中式禮服演唱「知足」「讓愛看得見」等九首中文歌曲令人驚艷；以歌劇型態表演「我愛拉丁節奏」與「夜來香」，喜感十足；古箏與吉他伴奏的「送別」，以感恩的心情向甫過世的僑領林潔輝與嚴欣鎧伉儷致敬。

九名應屆畢業生朱宸均、崔瀾真、郝佳昕、彭裕桐、沈悦人、沈忻人、田霈然、楊善淵、趙浥塵合唱「惡水上的大橋」。他們感謝藝術總監林馨文諄諄教導，更認可數年以來每周練唱，收穫豐富。

團員今年在音樂方面表現優異，陳珅宇、洪國鐘、賈君雅、李孟澄獲選入美東榮譽合唱團；崔瀾真、于豊呈獲選入ACDA全美榮譽合唱團；李孟洵與邢麗文則獲選全美與美東榮譽合唱團。

駐紐約華僑文教服務中心副主任王鈺淇、僑務諮詢委員戴松昌與20餘僑社負責人出席聆賞，盛讚音樂會的演出豐富有趣，令人耳目一新。

華音合唱團於1989年創立，旨在培養青年藉由音樂文化的認同與心靈的交流，在音樂藝術上茁壯成長，團練時間每周日下午4時30分，在Trinity Church(343 E. Cedar St., Livingston, NJ 07039)練唱，詳情可洽團長王曉佳(917)355-9142。

20餘僑社負責人出席盛會。（記者孫影真／攝影）
20餘僑社負責人出席盛會。（記者孫影真／攝影）
團員們表演輕快的歌曲，收放自如。（記者孫影真／攝影）
團員們表演輕快的歌曲，收放自如。（記者孫影真／攝影）
應屆畢業生(左三至右二)感謝林馨文(左一)悉心教導。（記者孫影真／攝影）
應屆畢業生(左三至右二)感謝林馨文(左一)悉心教導。（記者孫影真／攝影）
近60名團員身穿中式禮服，分組演唱九首中文歌曲。（記者孫影真／攝影）
近60名團員身穿中式禮服，分組演唱九首中文歌曲。（記者孫影真／攝影）

新澤西

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