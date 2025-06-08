賓州2不同黨國會議員政策辯論 氣氛友好

賓州民主黨參議員費特曼(John Fetterman)與共和黨參議員麥考密克(Dave McCormick) 2日在波士頓舉辦的「參議院 計畫」(The Senate Project)系列活動中辯論，雖屬不同黨，兩人交鋒卻氣氛友好。

兩人在第五期促進參眾院兩黨合作的「參議院計畫」辯論會上對話；費特曼一如既往穿著黑色連帽衫和短褲，麥考密克則身穿深藍西裝。

辯論中，兩人對共和黨主導的預算法案進行交鋒，對於主持人所提問題多半看法一致。

上個月，大量媒體報導對費特曼的行為和工作表現大加批判，費特曼針對各方批評予以反駁，並感謝麥考密克支持。麥考密克主動聯繫參議院同僚，詢問是否可為費特曼辯護；麥考密克擔心出面辯護會傷害費特曼，但費特曼歡迎這樣的支持，並稱媒體報導對他是「抹黑」。

費特曼為自己的投票出席紀錄進行辯護，截至一個月前，其投票出席紀錄在參院排名第三低，並不是最差的。

針對科羅拉多州1日造成八人受傷的襲擊事件，費特曼和麥考密克都談到打擊反猶太主義的迫切需求。

此外，兩人都是以色列在加薩戰爭中的堅定支持者；2023年10月7日哈馬斯襲擊事件發生以來，都曾多次訪問以色列。

兩位參議員也支持立法制裁俄羅斯，以迫使俄羅斯與烏克蘭進行和平談判。

當被問及總統何時會對普丁(Vladimir Putin)感到厭煩時，麥考密克為川普 (Donald Trump)辯護，將責任歸咎於前總統拜登 (Joe Biden)；麥考密克多次抨擊拜登或者讚揚川普，費特曼卻未反駁麥考密克對拜登的任何批評。

費特曼和麥考密克僅針對預算協調法案看法分歧。麥考密克說，該法案延續川普的稅收計畫、加強邊境安全、增加國防開支、削減政府支出，因而支持；費特曼則反對其中主要針對醫療補助(Medicaid)的削減。