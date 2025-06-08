新州民主黨州長初選 白卡經費成選戰焦點

(左起)澤西市現任市長弗洛普、國會眾議員薛瑞爾、紐瓦克市長巴拉卡。(臉書截圖)

距離新澤西州州長選舉還有半年時間，民主黨 初選將於10日率先登場，多位有意爭奪州長寶座的參選人，不約而同鎖定共和黨 人刪減醫療補助(Medicaid，俗稱白卡)方案作為選戰主軸。

澤西市(Jersey City)現任市長弗洛普(Steven Fulop)日前接受新聞周刊(Newsweek)電話訪問時信誓旦旦表示，若是11月順利當選將動用新州 63億元盈餘來彌補預算缺口，他說將動用州政府盈餘，來填補被刪減的醫療補助與教育部聯邦經費。

聯邦眾院共和黨人為延長川普政府4兆5000億元減稅計畫，提出削減8800億元醫療補助方案，一旦通過，各州不再有聯邦經費挹注，嚴重影響全國8000萬人醫療權益。

有意參加新州州長選舉的民主黨籍國會眾議員薛瑞爾(Mikie Sherrill)在社群平台X指控刪減醫療補助，猶如對「新州家庭一記毀滅性重擊」。

早在今年2月，薛瑞爾公開警告，削減8800億元醫療補助，意味著新州倚賴醫療補助申請保險理賠的近200萬人，包括80萬名兒童在內，將因刪減預算，生病時無法看醫生、醫院也會關門、老人失去療養院照護，社區診所也無法為弱勢族群提供醫療服務。

紐瓦克(Newark)市長巴拉卡(Ras Baraka)也在X發文稱：「國家正處於關鍵時刻，共和黨人明確表示要削減醫療保險與醫療補助，等於剝奪弱勢群體基本保障，讓災難性政策不受限地繼續推行。」

向來是民主黨票倉的新州，於去年總統大選選情丕變，民主黨候選人賀錦麗僅以6個百分點獲勝，遠不及四年前拜登16個百分點的優勢，民調顯示許多選民尚未定定支持對象，不過目前薛瑞爾保持微幅領先。

費爾里狄金生大學(Fairleigh Dickinson University)政府與政治學教授卡西諾(Dan Cassino)先前預測：「民主黨初選難分勝負，薛瑞爾、弗洛普與巴拉卡三人不相上下，選情仍非常激烈。」