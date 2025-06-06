聯邦大裁員 賓州府職缺湧數千應徵者 22部門雇119人

聯邦政府 大砍員工後， 賓州 州長夏皮洛在今年3月5日簽署行政命令，讓州政府盡量吸納被裁的聯邦雇員，結果吸引數千人應徵，最終22個州政府部門雇用了其中119人。

賓州總務處發言人伊根(Daniel Egan)說，雇用這119前聯邦員工的單位包括主管社會服務、運輸和監獄管理的部門。

賓州這波應聘期間，總共收到7300份應徵申請書，其中3300人曾在聯邦政府做過事。伊根說，「前聯邦雇員具備有價值的技術與經驗，有利本州政府的運作，服務賓州人民。」

他表示，「夏皮洛政府抓住這個機會，讓曾經光榮為國盡心盡力、多才多藝的公務員填補州政府單位的重要職缺，因為他們的技能恰好是本州所需。」

聯邦政府裡的試用人員在川普 -馬斯克大刀闊斧「政府效率部」運作下，幾乎都被解雇，有些雖然在法院裁決下復職，但也有不少人被迫休假，進退不得。

川普政府一邊暗示還要裁減更多人，一邊則鼓勵員工延緩辭退，休幾個月有薪假，幾乎每一聯邦部門都有人申請帶薪休假，也有人逕自選擇退休。

賓州本周舉辦了一場針對聯邦員工的虛擬就業展，總務處長魏佛(Neil Weaver )說，吸納這些人的經驗，就可強化州政府職能，也讓有能力的人獲得「有意義的職業生涯。」

賓州在這場活動中聘任了55人，擔任監獄實習官、酒店輪值店員、失業補助申請面談官、二職等文書/行政助理、收入維持專案處理員等。

不過，州政府在聘任新人之際，也從4月10日起凍結招募依賴聯邦經費支薪的州政府員工。這些單位要招人的話，需事先獲得賓州預算處和州長肯首。

伊根4日表示，前述凍結人事政策，並未影響州政府招募前聯邦員工，也不影響州政府經費支薪的職位，影響的是直接照護病患、居民與客戶的職位。