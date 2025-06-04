涉億元股票詐騙 新州熟食店父子遭判刑

新澤西州熟食店老闆父子因抬高股價遭判刑。(Google Map)

新澤西州 熟食店老板小科克爾(Peter Coker Jr.)與他父親老科克爾(Peter Coker Sr)因人為抬高商店所屬公司Hometown International及相關空殼公司E-Waste股價，日前分別被判刑40個月、6個月。

新州卡姆登的美國地方法院日前針對這起1億元詐欺案舉行聽證會。56歲的小科克爾犯案後被警方在泰國 發現，當時已被美起訴；被告等待2023年初引渡回國時，在泰國監禁曾遭10名獄友殘酷襲擊。

扣除已服刑時間，科克爾還需服刑12個月，之後將被移交聯邦移民拘留中心等待驅逐出境。老科克爾則因參與此案被判六個月監禁、另有六個月居家監禁。

第三名涉案的男子帕滕(James Patten)也已認罪預訂6月判刑。

Hometown International位於南澤西，是一家虧損的小型熟食店，但市值卻超過1億元；E-Waste未營業，市值更高。

檢察官說，要不是科克爾年紀大，將被判處更長刑期。這是持續多年、非常複雜的詐欺計畫，非法而且造成傷害。

老科克爾、帕滕兩人2022年9月被捕，那時是Hometown International與一家生物塑膠公司合併幾個月後、 E-Waste 與一家電動車 公司合併一年多後。小科克爾在父親和帕滕被捕幾個月後也落網。

全案2021年4月曝光，當時Hometown International只有一項資產，過去兩年營收不超過3.6萬元，市值卻達1億元。

詐欺案從2014年一直持續到2022年9月，期間被告製造場外交易市場(OTC)股票需求旺盛假象；Hometown 股價暴漲九倍 以上、E-Waste更曾飆升近200倍。